Ái nữ của ông Trump đọc sách gì?

Ivanka Trump chia sẻ những cuốn sách cô đọc trong năm 2025 và những cuốn đã định hình góc nhìn cuộc sống của bà, theo Fox News.

Ivanka Trump. Ảnh: X.

Kết thúc năm 2025, bước sang năm 2026, Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ 17 đầu sách, từ tiểu thuyết lịch sử đến các tác phẩm về phát triển bản thân trên X.

"Mỗi cuốn sách đều giúp thay đổi quan điểm của tôi, một số nhẹ nhàng, một số khác sâu sắc. Một số cuốn tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, không chỉ để hiểu thêm về nội dung mà còn để tìm sự đồng điệu", theo Ivanka Trump.

Cuốn sách đầu tiên trong số 17 cuốn sách Ivanka chia sẻ là tiểu thuyết lịch sử The Woman của tác giả ăn khách Kristin Hannah.

Ivanka Trump nói: "Cuốn sách là câu chuyện về lòng dũng cảm, sự kiên cường và tình chị em trong bối cảnh chiến tranh. Tác phẩm đưa người phụ nữ trở lại vị trí trung tâm của lịch sử và nhắc nhở chúng ta rằng một số hành động dũng cảm nhất lại diễn ra trong bóng tối".

Ivanka Trump và những cuốn sách suy ngẫm về thế giới

Con gái ông Trump cũng chia sẻ một tác phẩm văn học kinh điển, cho biết mỗi năm bà đều đọc hoặc đọc lại những cuốn sách mà ba đứa con của bà được giao đọc ở trường. Ivanka Trump nói rằng năm nay bà đang đọc lại Odyssey của Homer cùng con gái Arabella.

"Odyssey tôn vinh hành trình phiêu lưu dài đầy thử thách và cám dỗ nhưng cũng có nhiều điều kỳ diệu và thể hiện sự quyết tâm tiến lên", Ivanka bày tỏ.

Con gái đầu lòng của Tổng thống Trump cũng giới thiệu cuốn Ishmael của Daniel Quinn, tác phẩm được bà gọi là "một cuộc đối thoại thầm lặng, cấp tiến và đặt ra câu hỏi lớn về nền văn minh, đồng thời cũng khiến chúng ta tự hỏi đã đánh đổi điều gì để duy trì nó".

Ivanka Trump được đánh giá cao về vẻ ngoài và tài năng. Ảnh: Reuters.

Ivanka cũng liệt kê cuốn The Creative Act của Rick Rubin và cho rằng tác phẩm là "một sự suy ngẫm về cách nhận thức thế giới, coi thế giới như một tác phẩm nghệ thuật đang chuyển động".

Cuốn sách The Choice của nhà tâm lý học người Hungary Edith Eger cũng được nhắc đến, nhấn mạnh vào thông điệp của cuốn sách rằng "ngay cả trong bóng tối sâu thẳm, nội tâm ta vẫn có thể quyết định sự tự do".

The Art of Learning của Josh Waitzkin, một cựu vô địch cờ vua và vô địch võ thuật. là cuốn sách được chia sẻ. Ivanka Trump coi đây là "một tác phẩm về sự rèn luyện và vẻ đẹp của việc luyện tập có chủ đích".

Con gái ông Trump cũng đề cập đến Jonathan Livingston Seagull của Richard Bach, gọi đó là "một câu chuyện ngụ ngôn dành cho những người không muốn sống trong những giới hạn vay mượn" và "sự bay lượn được xây dựng như một phép ẩn dụ" của tự do.

Chủ nghĩa khắc kỷ hiện đại được chia sẻ trong The Almanack of Naval Ravikant của Eric Jorgenson cũng được đánh giá cao vì "Ravikant giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự giàu có, trí tuệ và hạnh phúc".

Ivanka Trump tìm hiểu những bài học lịch sử

Đồng thời, cuốn The Lessons of History của Will và Ariel Durant cũng nhắc nhở Ivanka rằng việc xây dựng được góc nhìn là cách phát triển trí tuệ hiếm có nhất.

Tác phẩm "giúp chắt lọc kiến thức từ hàng thế kỷ văn minh nhân loại. Quyền lực, văn hóa, chiến tranh, tôn giáo và kinh tế đều được thu gọn lại thành những khuôn mẫu trường tồn", Ivanka viết.

The Power of Myth của Joseph Campbell được coi là "một sự khám phá về cách cuộc sống riêng tư của chúng ta phản ánh những huyền thoại vượt thời gian", Ivanka nhận xét.

Con gái ông Trump cũng nhắc tới cuốn A History of Western Philosophy của Bertrand Russell, gọi đây là "một cuộc hành trình trí tuệ xuyên suốt kiến ​​trúc tư tưởng nhân loại".

Khi nước Mỹ sắp kỷ niệm 250 năm thành lập, Ivanka cũng đề cập tới cuốn The Pursuit of Happiness của Jeffrey Rosen. "Cuốn sách này nhắc nhở chúng ta rằng các nhà sáng lập nước Mỹ coi hạnh phúc là một sự theo đuổi bắt nguồn từ đức hạnh và kỷ luật", Ivanka chia sẻ.

Bà cũng đề cập đến cuốn Toward a Meaningful Life của Simon Jacobson, lưu ý rằng "mục tiêu sống không nằm ở tham vọng, mà ở đức tin và sự phục vụ".

Cuối cùng, Ivanka cũng chia sẻ bốn cuốn sách mà bà nói luôn nằm trên bàn đầu giường của mình. Đó là cuốn Meditations của Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius, Stillness Speaks của Eckhart Tolle, A Poem for Every Night of the Year do Allie Esiri biên soạn và The Essential Rumi của Coleman Barks.