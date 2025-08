Tổng thống Mỹ cũng không tránh khỏi nạn trộm cắp

Tập đoàn truyền thông News Corp cảnh báo nội dung cuốn “The Art of the Deal” của Tổng thống Trump đang bị AI xâm phạm, theo The Guardian.

Bìa sách The Art of The Deal. News Corp là tập đoàn truyền thông của tỷ phú Rupert Murdoch, hiện sở hữu hàng chục tờ báo và kênh truyền hình trên khắp thế giới, bao gồm Wall Street Journal, Times (Anh), Australian và New York Post. News Corp cũng sở hữu nhà xuất bản HarperCollins, đơn vị đã xuất bản ba cuốn sách của ông Trump. Tuy nhiên, cuốn sách nổi tiếng nhất của ông Trump, The Art of the Deal, lại do Random House ra mắt. Công ty này dường như vẫn muốn cảnh báo ông Trump về tác động của AI đối với ngành xuất bản. News Corp cho biết trong một tuyên bố kèm theo báo cáo thu nhập quý 4 của năm tài chính 2025 (kết thúc tháng 7 vừa qua): "Trong thời đại AI càng phải trân trọng giá trị của sở hữu trí tuệ nếu chúng ta muốn cùng nhau hiện thực hóa tiềm năng của chúng. Ngay cả tổng thống Mỹ cũng không tránh khỏi nạn bị trộm cắp nội dung trắng trợn. Sách của tổng thống vẫn ghi nhận doanh số tốt, tuy nhiên đang bị các công cụ AI chiếm dụng nội dung. Chúng ăn cắp ý tưởng của ông và từ đó sẽ làm suy yếu doanh số bán sách của ông trong tương lai. Lúc này, nghệ thuật đàm phán trở thành nghệ thuật trộm cắp". Cho tới nay, đã có nhiều đơn vị truyền thông tiến hành kiện các công ty AI, bao gồm OpenAI, đơn vị vận hành ChatGPT, vì sử dụng trái phép nội dung của họ để phát triển các mô hình AI. Vào tháng 5, một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của OpenAI về việc huỷ vụ kiện của tờ New York Times liên quan đến Open AI sử dụng nội dung của tờ báo này. Dow Jones, đơn vị xuất bản tờ Wall Street Journal, và tờ New York Post cũng đã khởi kiện Perplexity AI hồi tháng 10 năm ngoái về các khiếu nại bản quyền tương tự. Thông điệp trên của News Corp được gửi đến ông Trump sau khi Nhà Trắng công bố "kế hoạch hành động AI" vào tháng trước, theo đó sẽ nới lỏng các quy định về AI từng được áp dụng dưới thời chính quyền Biden. Trong buổi họp báo cáo doanh thu ngày 5/8, Giám đốc điều hành của News Corp, Robert Thomson, cũng cho biết công ty đang trong quá trình "đàm phán cấp cao với một số công ty AI". "Nhiều công ty trong số họ đã nhận ra rằng việc mua (quyền sở hữu trí tuệ) cũng quan trọng như việc mua chất bán dẫn hoặc đảm bảo các nguồn năng lượng ổn định", ông nói, đồng thời lưu ý rằng quá trình hiện tại là sự phối hợp "giữa đàm phán và kiện tụng". "Chúng tôi thích lựa chọn đầu hơn, nhưng chúng tôi cũng sẽ không né tránh việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta”, ông Thomson nói. Lời cảnh báo trên cũng được đưa ra vào thời điểm căng thẳng đang tăng cao giữa News Corp và Nhà Trắng. Ông Trump đã kiện tờ Wall Street Journal sau khi tờ báo này đăng tải một bài viết đề cập sự liên quan giữa tổng thống Mỹ và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ông Trump tuyên bố rằng bài báo này là sai sự thật và cấu thành tội phỉ báng. News Corp đã vượt kỳ vọng doanh thu trong quý 4, phần lớn đến từ lượng người dùng tăng vọt với Dow Jones, đơn vị xuất bản nhiều ấn phẩm thông tin như Wall Street Journal, Barron's và MarketWatch. Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại. Trân trọng. Sách về ông Trump ế ẩm, độc giả Mỹ đang đọc về ai? Trong khi sách về Donald Trump bán chạy trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, các tác phẩm tương tự trong nhiệm kỳ thứ hai đang thất thu, theo Politico. Nghệ thuật đàm phán 'phủ đầu' của Donald Trump "The Art of the Deal", một cuốn sách năm 1987 có ông Trump là đồng tác giả, cho thấy nhiều chiến thuật được ông áp dụng trong các hành động thuế quan gần đây, theo Business Insider. Độc giả Mỹ lo ngại sách sẽ đắt đỏ sau cuộc chiến thuế quan Các thành viên BookTok đang lo lắng về tác động từ đợt tăng thuế của Tổng thống Donald Trump đối với hoạt động xuất bản sách, theo NBC.