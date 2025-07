Sách về ông Trump ế ẩm, độc giả Mỹ đang đọc về ai?

Trong khi sách về Donald Trump bán chạy trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, các tác phẩm tương tự trong nhiệm kỳ thứ hai đang thất thu, theo Politico.

Ảnh: Politico.

Năm 2025 đánh dấu lần thứ hai ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, tuy nhiên, không đánh dấu sự thành công tương tự của các tác phẩm về ông.

“Mọi người đều đang khao khát thành công từng có của Michael Wolff hay James Comey (hai tác giả đã rất thành công với những cuốn sách viết về Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông-pv) cho năm sau, tuy nhiên, không chắc có thể đạt được điều tương tự”, một nhà xuất bản lo ngại.

Một nhà bán sách nói thêm: “Doanh số sán bách về Trump chắc chắn đã sụt giảm, và xu hướng này cũng diễn ra đối với toàn bộ sách phi hư cấu”.

Độc giả đã quá quen với Trump

Ví dụ mới nhất là cuốn 2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America của các nhà báo chính trị Josh Dawsey, Tyler Pager và Isaac Arnsdorf. Theo dữ liệu được công bố giữa tuần trước từ NPD BookScan, cuốn sách này chỉ bán được khoảng 6.000 bản bìa cứng trong tuần đầu tiên phát hành. Tuy nhiên, dù chỉ với doanh số eo hẹp này, 2024 vẫn lọt vào danh sách ăn khách của New York Times và ở vị trí thứ 4 (Tờ báo không tiết lộ dữ liệu cho danh sách của mình).

Cuốn sách ra mắt ngày 8/7. Ảnh: Amazon.

Con số trên phần nào cho thấy tình hình sách chính trị tại Mỹ, đặc biệt khi so sánh với những năm trước đây. Vào cùng khoảng thời gian này năm 2017, cuốn sách đứng thứ 4 trong danh sách sách phi hư cấu của New York Times là tác phẩm của cựu Thượng nghị sĩ Al Franken. Cuốn sách vẫn bán được gần 11.000 bản trong tuần đó dù đã ra mắt được một khoảng thời gian.

Một nhà bán sách khác thì cho hay: “Họ là ba phóng viên tuyệt vời, nhưng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm độc giả, bởi vì tác phẩm của họ khá trung lập. Một câu hỏi cơ bản trong nền chính trị chia rẽ của chúng ta (nước Mỹ-pv), và điều này cũng đúng với ngành xuất bản là sách được bán cho ai? Hướng đến khán giả của MSNBC (phe tự do) hay Fox News (phe bảo thủ)? Không có nhiều độc giả trung hòa”.

Ví dụ, cuốn Butler: The Untold Story of the Near Assassination of Donald Trump and the Fight for America’s Heartland của nhà báo bảo thủ Salena Zito ra mắt cùng tuần với 2024 và bán được khoảng 23 nghìn bản bìa cứng, theo số liệu của BookScan.

Butler, với lập trường bảo thủ mạnh mẽ, là một ngoại lệ vì được chính Tổng thống Trump quảng bá trên mạng xã hội, các tác phẩm khác về Trump có doanh số khá ảm đạm. Trump in Exile của phóng viên tờ Wall Street Journal Meridith McGraw chỉ bán được khoảng 2.000 bản kể từ khi phát hành vào tháng 8 năm ngoái, theo BookScan.

Cuốn Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power của Alex Isenstadt từ trang mạng Axios, được xuất bản vào tháng 3 năm nay chỉ bán được khoảng 3.000 bản cho đến nay, theo BookScan.

Điều này không ngoại lệ với những tác giả nổi tiếng như Michael Wolff. Cuốn Fire and Fury của Michael Wolff đã bán được hơn 25.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành năm 2018 và sau đó tiếp tục tiêu thụ được hơn 900.000 bản. Tuy nhiên, phần mới nhất của cuốn sách này, All or Nothing: How Trump Recaptured America, ra mắt vào tháng 3 năm nay, chỉ bán được khoảng 3.000 bản in trong tuần đầu tiên. Theo BookScan, cho đến hiện tại, cuốn sách cũng chỉ bán được khoảng 11.000 bản.

“Một phần là vì chúng ta đều quá mệt mỏi với thực tại và không muốn lãng phí 30 USD và 6-8 giờ đọc sách để cảm thấy kiệt sức hơn”, một nhà bán sách bày tỏ.

Giới tác giả cũng đang nhận thấy sự mệt mỏi của độc giả sau một thập kỷ Trump thống trị các cuộc thảo luận chính trị. "Sự xuất hiện của Trump trên cương vị tổng thống và đang giận dữ đối đầu với thế giới không còn là tin tức được quan tâm nữa. Tin nóng mới là thứ giúp bán được sách", một tác giả cho hay.

Hi vọng vào những tên tuổi hàng đầu

Sự hoài nghi trên thị trường sách chính trị, đặc biệt là sách về Trump, đang khiến các nhà xuất bản và đại diện văn học chỉ còn cách đặt hi vọng vào những tác giả lớn có lượng người hâm mộ đông đảo như Ezra Klein và Jake Tapper.

Ảnh: Amazon.

Cả hai đều đã đạt được thành công đáng kể trong năm nay với Abundance và Original Sin. Theo BookScan, Abundance, lý giải về các vấn đề thiết yếu với đời sống người dân Mỹ như thiếu nhà ở xã hội, cơ sở hạ tầng và biến đổi khí hậu, đã bán được khoảng 146.000 bản kể từ khi xuất bản vào tháng 3 năm nay.

Cuốn Original Sin, tập trung nhiều vào tổng thống thứ 46 của nước Mỹ Joe Biden, đã nằm trong danh sách ăn khách của New York Times trong gần hai tháng. Theo BookScan, cuốn sách đã bán được khoảng 97.000 bản kể từ khi xuất bản vào tháng 5.

Ngoài ra, mảng sách chính trị Mỹ năm nay vẫn có một số điểm sáng. Cây viết Jonathan Allen của NBC News và Amie Parnes của The Hill đã ghi nhận thành công với cuốn sách về sự rút lui của Biden và nhập cuộc của Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024 Fight: Inside the Wildest Battle for the White House. Cuốn sách đứng đầu danh sách ăn khách của New York Times và đã được lựa chọn để chuyển thể thành phim.

Các phóng viên chính trị Mỹ hiện cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào doanh số sách. Nhà báo kiêm tác giả của cuốn sách gần đây về Trump cho biết ông không hề hỏi nhà xuất bản xem đã bán được bao nhiêu bản.

Cây viết này nói: “Tôi không hề nghĩ rằng “Mình sẽ kiếm được nhiều tiền từ nó”. Tôi đã nhận được một khoản ứng trước kha khá, và tôi viết sách chỉ vì muốn trải nghiệm, giống như một bài tập viết báo. Và đây cũng là cơ hội để ghi lại dấu ấn về những nội dung tôi hiểu rất rõ và theo dõi rất kỹ".