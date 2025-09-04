Xuất bản toàn cầu 'rúng động' trước thuế bưu kiện của ông Trump

Ngành xuất bản thế giới đang lo ngại trước những thay đổi về thuế của Tổng thống Donald Trump đối với các bưu kiện gửi đến Mỹ, theo The Bookseller.

Minh hoạ. Ảnh: AOL.

Sau khi Tổng thống Trump xoá bỏ miễn trừ thuế "de minimis" với bưu kiện có giá trị thấp vào Mỹ từ ngày 29/8, các bưu kiện có giá trị dưới 800 USD (592 bảng Anh) khi đến Mỹ sẽ phải chịu thuế.

Trước đây, theo quy định của chính sách miễn trừ thuế quan toàn cầu, ban hành vào năm 1938, các bưu kiện có giá trị thấp được miễn thuế khi vào Mỹ.

Lo ngại chi phí hậu cần

Sau động thái mới của chính quyền Trump, Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ tại Anh đã cảnh báo rằng chi phí hậu cần sẽ lên cao, kéo theo rào cản cho các công ty nhỏ ở Anh đang cố gắng cạnh tranh với các thương hiệu lớn hơn.

Gardners, tập đoàn quốc tế bán buôn sách và văn phòng phẩm có trụ sở tại Anh đã tăng thêm 2,65 bảng Anh ( 3,6 USD ) cho mỗi bưu kiện gửi đến Mỹ. Người phát ngôn của công ty chia sẻ với The Bookseller: “Chúng tôi đã biết về việc ngưỡng bưu phẩm de minimis 800 USD bị xoá bỏ. Chúng tôi cũng nhận được thông báo rằng các lô hàng bưu chính chưa trả trước phí hải quan (hiện chưa có cơ chế nào cho phép điều này) đã bị tạm dừng.

Để ứng phó, chúng tôi đã tìm ra giải pháp đảm bảo các lô hàng được vận chuyển suôn sẻ vào Mỹ với một số khoản phí bổ sung, nhưng không quá cao. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để đảm bảo tác động đến khách hàng là tối thiểu. Mặc dù chính sách mới kéo theo nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy cho khách hàng gửi sách vào Mỹ”.

Các chính sách thuế mới của ông Trump khiến ngành xuất bản lo ngại. Ảnh: The Bookseller.

Nhà xuất bản độc lập Korero Press cũng đã gửi một bản thông báo cho khách hàng với nội dung: “Chính sách mới đã gây nên sự hỗn loạn cho các bên tham gia vào vận chuyển quốc tế. Quan trọng là chưa có bảng phí mới nào được đưa ra. Các khoản phí cũng khó tính trước vì còn tùy theo sản phẩm và thậm chí tùy thuộc vào tiểu bang nhận bưu kiện. Tình trạng này đã khiến toàn bộ ngành vận chuyển rơi vào tình trạng hỗn loạn”.

Hệ lụy đến hoạt động ngành xuất bản

Nhà xuất bản nhỏ, có trụ sở tại London này cho biết thêm rằng kênh vận chuyển chính của họ đã bị đóng băng do hãng Royal Mail đã "tạm dừng mọi dịch vụ tới Mỹ cho đến khi họ có thể xây dựng một hệ thống mới để xử lý các khoản phí phát sinh.

Korero Press hiện đã tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển đến Mỹ và thông báo với khách hàng: "Chúng tôi không muốn đẩy quý vị rơi vào tình huống nhận được các hóa đơn bất ngờ với nhiều khoản phí không rõ ràng sau khi đơn hàng của quý vị đã đến được vài tuần.

Chúng tôi cũng không thể vận hành một doanh nghiệp hợp lý khi chính chúng tôi phải đối mặt với những chi phí không rõ ràng và không thể kiểm soát được, thậm chí sau khi giao dịch được hoàn thành nhiều tháng. Chúng tôi rất trân trọng khách hàng Mỹ nhưng đây là một tình huống khó khăn, hoàn toàn do vấn đề chính sách mới”.

Yahya El-Droubie, người phụ trách xuất bản tại Korero Press, chia sẻ với The Bookseller: “Gần đây chúng tôi đã cho ra mắt một số phiên bản sách giới hạn, chỉ bán trên trang web của chúng tôi. 70 đến 80% doanh số là đến từ Mỹ. Là một nhà xuất bản, chúng tôi đang cố gắng tạo ra nhiều phiên bản hơn, trong đó có cả những phiên bản giới hạn của nhiều cuốn sách hay. Nhưng tình hình thị trường ngày càng khó khăn để thực hiện chiến lược này. Do đó, mô hình kinh doanh của chúng tôi cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng”.

“Tôi cũng không lạc quan lắm… Chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động giới thiệu trên Kickstarter, nơi khách hàng có thể đặt hàng trước khi sách ra mắt. Tuy nhiên, phần lớn đơn hàng đó nằm ở Mỹ vì ở đấy khách hàng có nhiều tiền có thể chi trả”, Droubie nói thêm.

Một nhà bán lẻ sách muốn giấu tên cho biết: “Chúng tôi quyết định tạm dừng các lô hàng đến Mỹ trong vài ngày để đảm bảo không có bất ngờ khó chịu nào với các khoản phí hải quan hoặc trung gian bổ sung...

“Tôi cũng cảm thấy lo lắng. Ông Trump có thể bất ngờ công bố những thay đổi đáng kể về thuế quan ở cấp độ toàn ngành và quốc gia. Tôi hy vọng phán quyết gần đây của tòa án liên bang sẽ được Tòa án tối cao Mỹ ủng hộ, vì việc đẩy giá các mặt hàng lên cao sẽ khiến người tiêu dùng chi tiêu ít hơn cho sách.

Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ gần đây đã bác bỏ lập luận của ông Trump rằng các chính sách thuế quan mới được cho phép theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA). Vụ việc đã được chuyển lên Tòa án tối cao Mỹ và ông Trump đang thúc giục Toà án tối cao Mỹ sớm ra phán quyết về vụ việc.