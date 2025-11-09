Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nên làm gì khi bị sếp 'đì'?

  • Chủ nhật, 9/11/2025 08:56 (GMT+7)
Nghỉ việc không phải là phương án hay nếu bạn chưa tìm được công việc thay thế. Hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao cấp trên không hài lòng với bạn và tìm cách thay đổi bản thân.

Khang dinh nang luc anh 1

Đừng vội chống đối cấp trên, hãy tìm cách để họ thay đổi cái nhìn về bạn. Ảnh minh họa: C.F.

Không có việc ghét không có lý do. Sự xuất hiện của sự ghét bỏ phần lớn là do hành động của chúng ta đã chạm đến lợi ích của một ai đó hoặc của một nhóm nào đó.

Điều chúng ta phải làm là không hoảng sợ, không hoang mang, nhìn nhận rõ bản chất sự việc, kiên trì với ý niệm chân thiện mỹ ban đầu, luôn suy nghĩ về từng lời nói và từng hành động của chính bạn. Cố gắng hết mình để tìm ra một giải pháp có thể đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi.

Ngoài ra còn có một hình thức "bất công" là tín hiệu cho thấy ông chủ đang trọng dụng bạn. Chẳng hạn bạn được yêu cầu sửa đổi một phương án hàng chục lần, mỗi lỗi nhỏ cũng sẽ nghiêm túc phê bình… Trên thực tế, động thái này của ông chủ là để trau dồi, đào tạo bạn. Bạn phải đối mặt với tất cả trường hợp này với thái độ tích cực.

Không bị dao động bởi những điều không công bằng là giữ cho tâm trí chúng ta luôn được bình tĩnh vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Khi chúng ta không bị dao động bởi những điều được mất, thì trong cuộc sống cũng như trong công việc, chúng ta sẽ lý tính hơn, khách quan hơn, thoải mái hơn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Những điều ta đạt được phải quang minh chính đại, không gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, không có lỗi với bất kỳ ai. Có thu hoạch cũng có mất mát, đừng giữ mãi nỗi buồn về sự mất mát ở trong lòng. Tại thời khắc mất mát một điều gì đó, chúng ta phải học cách để bản thân thích nghi tốt hơn, thay đổi tốt hơn, hoàn thiện tốt hơn.

Tôi đã có chút ít kinh nghiệm tại nơi làm việc sau nhiều năm. Tổng kết tất cả điều không công bằng đã đối diện. Thử suy nghĩ sau khi mất mát - khi đối mặt với sự bất công, nhìn thì thấy dường như đã phải chịu một mất mát nhỏ, trên thực tế cần nhắc nhở bản thân phòng trừ ngăn chặn tiêu diệt những tư tưởng và hành vi xấu ngay từ giai đoạn manh nha xuất hiện.

Ví dụ, cho phép bạn nhìn rõ một người thông qua một việc không công bằng, cho phép bạn xem rõ một dự án, cho bạn thấy rõ chân tướng sự việc đằng sau vấn đề. Đây là một mất mát hay là một điều may mắn? Sự việc nhìn có vẻ không công bằng khiến bạn nhìn thấy được những lao tâm khổ tứ của đội nhóm, người tiền nhiệm. Bạn sẽ biết ơn hơn, có động lực hơn để hòa nhập với đội nhóm, đóng góp trí lực cho đội nhóm?

Hãy thử suy nghĩ sau khi bạn có những thu hoạch liệu người khác có phải chịu bất công? Nếu có bất kỳ sự bất công nào xảy ra, bạn nên học cách chia sẻ thu hoạch của bản thân với đội nhóm. Giả sử điều bạn đạt được không công bằng với người khác, bạn phải cảnh giác, liệu đây thực sự là thành tích lành hay một cái bẫy?

Tóm lại, khi đối diện với bất công, về tâm lý, hãy học cách bình tĩnh, đừng vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào. Hãy hỏi thêm thông tin và xem xét cẩn thận để đưa ra giải pháp.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

