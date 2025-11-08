Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

Nét tính cách giúp bạn thắng thế nơi 'chiến trường công sở'

  • Thứ bảy, 8/11/2025 08:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Môi trường công sở là nơi luôn tồn tại sự ganh đua. Muốn trường sức để đi tới đích, sự điềm tĩnh là điều quan trọng. Hãy xem sai lầm của người khác là bài học cho bản thân.

Moi truong cong so anh 1

Tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: C.F.

Cuộc sống đầy những bất công. Chốn công sở cũng vậy. McRavin, sĩ quan đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, đã chia sẻ về quá trình huấn luyện đặc công của họ. Đôi khi những binh sĩ bị xử phạt rất nặng vì một lỗi rất nhỏ.

Ví dụ, nếu trên quần áo có dính vết bẩn thì anh ta sẽ bị xử phạt. Hình phạt này không phải để nhắc nhở binh sĩ giữ trang phục sạch sẽ, gọn gàng mà để anh ta trải nghiệm sự bất công của cuộc sống.

McRavin nói rằng đôi khi bạn sẽ gặp phải những điều rất vô lý, cảm thấy không công bằng, nhưng bạn vẫn cần phải tiếp tục, đây là một hình thức trui rèn tính cách. Một ví dụ khác, những binh sĩ chưa hoàn thành kế hoạch huấn luyện của ngày hôm đó sẽ bị phạt luyện tập thêm hai giờ đồng hồ.

Hình phạt này nhằm đẩy binh sĩ đến giới hạn. Kết quả là những binh sĩ thường xuyên bị yêu cầu tập luyện thêm đều trở nên ngày càng mạnh mẽ.

Công sở là chiến trường, đối diện với bất công, chúng ta phải bình tĩnh ngay lập tức. Ngay cả khi có một sự bất bình như sóng biển dâng trào, sự tức giận như một ngọn núi lửa trực tuôn trào, cũng phải luôn luôn giữ bình tĩnh.

Những cảm xúc tiêu cực giống như sóng thần gây nhiều tai họa cho bạn tại nơi làm việc. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của năng lượng tích cực nhất định chiến thắng năng lượng tiêu cực, học cách kiên nhẫn, chờ đợi. Kiên nhẫn và chờ đợi là một trong những biểu hiện cụ thể của năng lượng tích cực.

Khi giao cho con người một sứ mệnh, trước tiên ông trời sẽ để anh ta nếm trải khổ cực vất vả, sức cùng lực kiệt, bụng đói da vàng, rút hết tâm can, để hành động của ta không có kết quả như ý. Điều đó sẽ cổ vũ cho ý chí của ta, giúp ta rèn luyện tính kiên nhẫn, từ đó tăng thêm và cải thiện năng lực. Rèn luyện tính kiên nhẫn chính là hành trang để đối diện với những điều bất công.

Đừng luôn cứ so sánh bản thân với người khác. Đừng luôn nghĩ những người khác đều thuận buồm xuôi gió còn bạn thì cứ gập ghềnh trắc trở, rất nhiều điều bạn nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Trước tiên, hãy đi thật vững trên con đường của riêng bạn, trau dồi trái tim mạnh mẽ của chính bạn, không ngừng học hỏi những phương pháp xử lý công việc và xử lý các mối quan hệ tuyệt vời từ người khác.

Đừng tự kiêu tự mãn khi bản thân luôn thuận buồm xuôi gió, ít gặp va vấp. Hãy không ngừng thực hành trong tâm trí của bạn những trường hợp xảy ra với người khác.

Tưởng tượng mình là người trong cuộc, nếu như bạn ở trong hoàn cảnh của anh ấy thì bạn nên làm gì? Những cách nào của anh ấy mà bạn nên học hỏi? Cách làm nào thiếu suy xét? Học hỏi từ những sai lầm của người khác là cách học ít tốn kém nhất, và đáng để chúng ta không ngừng trải nghiệm.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Môi trường công sở Bất công Thuận buồm xuôi gió Binh sĩ Tự kiêu Đặc công

    Đọc tiếp

    Vuot qua cam do la mot buoc lon de thanh cong hinh anh

    Vượt qua cám dỗ là một bước lớn để thành công

    06:37 2/11/2025 06:37 2/11/2025

    0

    Bạn phải nỗ lực rất nhiều để có được thành công, nhưng một sai lầm nhỏ, chúng ta có thể hủy hoại nhiều thành quả của bản thân. Bởi vậy, cần học cách kiên định để vượt qua cám dỗ.

    Cuoc dua khong gian cua cac the luc hinh anh

    Cuộc đua không gian của các thế lực

    3 giờ trước 06:33 8/11/2025

    0

    “Space to Grow” của Matthew Weinzierl và Brendan Rosseau là câu chuyện về những đổi mới và tiềm năng trong ngành công nghiệp không gian, theo IEA.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý