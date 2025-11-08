Nét tính cách giúp bạn thắng thế nơi 'chiến trường công sở'

Môi trường công sở là nơi luôn tồn tại sự ganh đua. Muốn trường sức để đi tới đích, sự điềm tĩnh là điều quan trọng. Hãy xem sai lầm của người khác là bài học cho bản thân.

Tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: C.F.

Cuộc sống đầy những bất công. Chốn công sở cũng vậy. McRavin, sĩ quan đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, đã chia sẻ về quá trình huấn luyện đặc công của họ. Đôi khi những binh sĩ bị xử phạt rất nặng vì một lỗi rất nhỏ.

Ví dụ, nếu trên quần áo có dính vết bẩn thì anh ta sẽ bị xử phạt. Hình phạt này không phải để nhắc nhở binh sĩ giữ trang phục sạch sẽ, gọn gàng mà để anh ta trải nghiệm sự bất công của cuộc sống.

McRavin nói rằng đôi khi bạn sẽ gặp phải những điều rất vô lý, cảm thấy không công bằng, nhưng bạn vẫn cần phải tiếp tục, đây là một hình thức trui rèn tính cách. Một ví dụ khác, những binh sĩ chưa hoàn thành kế hoạch huấn luyện của ngày hôm đó sẽ bị phạt luyện tập thêm hai giờ đồng hồ.

Hình phạt này nhằm đẩy binh sĩ đến giới hạn. Kết quả là những binh sĩ thường xuyên bị yêu cầu tập luyện thêm đều trở nên ngày càng mạnh mẽ.

Công sở là chiến trường, đối diện với bất công, chúng ta phải bình tĩnh ngay lập tức. Ngay cả khi có một sự bất bình như sóng biển dâng trào, sự tức giận như một ngọn núi lửa trực tuôn trào, cũng phải luôn luôn giữ bình tĩnh.

Những cảm xúc tiêu cực giống như sóng thần gây nhiều tai họa cho bạn tại nơi làm việc. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của năng lượng tích cực nhất định chiến thắng năng lượng tiêu cực, học cách kiên nhẫn, chờ đợi. Kiên nhẫn và chờ đợi là một trong những biểu hiện cụ thể của năng lượng tích cực.

Khi giao cho con người một sứ mệnh, trước tiên ông trời sẽ để anh ta nếm trải khổ cực vất vả, sức cùng lực kiệt, bụng đói da vàng, rút hết tâm can, để hành động của ta không có kết quả như ý. Điều đó sẽ cổ vũ cho ý chí của ta, giúp ta rèn luyện tính kiên nhẫn, từ đó tăng thêm và cải thiện năng lực. Rèn luyện tính kiên nhẫn chính là hành trang để đối diện với những điều bất công.

Đừng luôn cứ so sánh bản thân với người khác. Đừng luôn nghĩ những người khác đều thuận buồm xuôi gió còn bạn thì cứ gập ghềnh trắc trở, rất nhiều điều bạn nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Trước tiên, hãy đi thật vững trên con đường của riêng bạn, trau dồi trái tim mạnh mẽ của chính bạn, không ngừng học hỏi những phương pháp xử lý công việc và xử lý các mối quan hệ tuyệt vời từ người khác.

Đừng tự kiêu tự mãn khi bản thân luôn thuận buồm xuôi gió, ít gặp va vấp. Hãy không ngừng thực hành trong tâm trí của bạn những trường hợp xảy ra với người khác.

Tưởng tượng mình là người trong cuộc, nếu như bạn ở trong hoàn cảnh của anh ấy thì bạn nên làm gì? Những cách nào của anh ấy mà bạn nên học hỏi? Cách làm nào thiếu suy xét? Học hỏi từ những sai lầm của người khác là cách học ít tốn kém nhất, và đáng để chúng ta không ngừng trải nghiệm.