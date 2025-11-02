Vượt qua cám dỗ là một bước lớn để thành công

Bạn phải nỗ lực rất nhiều để có được thành công, nhưng một sai lầm nhỏ, chúng ta có thể hủy hoại nhiều thành quả của bản thân. Bởi vậy, cần học cách kiên định để vượt qua cám dỗ.

Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Khi điện thoại đổ chuông.

"Thành công thì rất khó, nhưng hủy hoại thành quả thì dễ như sóng xô cát". Đây là câu nói của một người bạn có sự nghiệp thành công đã tặng tôi từ nhiều năm trước. Bạn cần luôn thúc đẩy bản thân vào thời điểm mà sự cảm tính của bạn lớn hơn lý tính, để bản thân và đội nhóm cùng trở nên lý tính hơn, khoa học hơn, cẩn thận hơn, kiên nhẫn hơn khi làm việc.

Chúng ta thường khao khát tạo ra những điều lớn lao mà không bận tâm làm những việc nhỏ nhặt. Chúng ta không hề biết rằng bất kỳ việc lớn nào cũng được tạo thành từ vô số những điều nhỏ nhặt. Mỗi một việc nhỏ nhặt cần được thực hiện một cách cẩn thận, đừng đánh giá thấp chúng. Làm tốt một việc nhỏ cũng đòi hỏi lập kế hoạch có hệ thống, cẩn thận về thời gian.

Làm tốt mỗi việc nhỏ là nghệ thuật của công việc cũng là nghệ thuật của cuộc sống. Quá trình làm tốt mỗi một việc nhỏ là quá trình trau dồi tâm tính của bạn, thông qua tích lũy về số lượng có thể đạt được sự thăng hoa về chất lượng. William H. McRaven, một sĩ quan thuộc SEAL (thường gọi là Đội hải cẩu đột kích) - lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ, đã tham gia vào việc chỉ huy hành động bắn chết Bin Laden.

Trong một lần phát biểu, ông đã đề cập đến một trong những bài học về đào tạo Đội hải cẩu đột kích: "Khi bạn thức dậy mỗi sáng, việc đầu tiên cần làm tốt là gập chăn". Tại sao phải gập chăn? Ông nói rằng bằng cách làm tốt công việc đơn giản này, bạn đã đạt được một thành tích nho nhỏ. Nếu bạn bắt đầu mỗi ngày với một thành tích nhỏ, bạn sẽ nuôi dưỡng được một thói quen tốt, tạo động lực cho bạn làm được nhiều việc hơn trong ngày.

Sự việc là con đường một chiều dẫn về phía trước, không cho phép chúng ta quay đầu lặp lại lần nữa, không cho phép chúng ta phạm quá nhiều sai lầm. Đôi khi một sai lầm nhỏ sẽ khiến chúng ta phải đi đường vòng. Hãy học cách nghiêm túc thực hiện từng điều nhỏ nhặt, có tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ.

Khi làm tốt một việc theo cách nghiêm túc, bạn có thể tự thưởng cho mình một phần thưởng nhỏ, một bữa ăn ngon, một chiếc vé xem phim hoặc chai nước hoa.

Ngoài ra, rất nhiều người thiếu kiên trì. Rất nhiều sự tình ta không thể được nhìn thấy được kết quả khi mới làm trong một hoặc hai ngày. Kiên trì mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, đến cuối cùng, một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận thấy hương thơm của sự thành công. Chúng ta hãy dùng sự cần cù và chăm chỉ để phá vỡ từng chút một sự khó khăn trước mặt, tựa như nước chảy đá sẽ mòn.

Bất cứ khi nào bạn muốn từ bỏ, hãy kiềm chế bản thân, kiềm chế sự lười biếng, sự chậm chạp hoặc bất kỳ năng lượng tiêu cực nào của bản thân.

Cuối cùng tôi muốn nhắc nhở bạn một chút, cám dỗ lớn thế nào đi chăng nữa đều không được chạm vào lằn ranh đỏ của pháp luật. Nếu có bất kỳ ai đề nghị bạn làm những việc vi phạm pháp luật và vi phạm lương tâm, nhất định phải quyết đoán lựa chọn từ bỏ.

Sống có nhân phẩm và lương tâm quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Giấy thông hành có giá trị nhất ở nơi làm việc không phải là bạn giàu có đến mức nào, có địa vị ra sao, mà là mỗi xu bạn kiếm được đều sạch sẽ, mỗi một việc bạn làm đều chân thực, chính trực.