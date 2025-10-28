Làm cách nào để giảm nhàm chán trong công việc?

Một số người than phiền công việc của họ khá đơn điệu. Thay vì làm việc một cách rập khuôn, bạn hãy nghĩ cách cải tiến quy trình, đơn giản hóa công việc, để mọi thứ thú vị hơn.

Đừng nên làm việc như một cái máy, hãy tìm tòi để thực hiện mọi thứ sáng tạo hơn. Ảnh minh họa: tvN.

Những điều phức tạp phải được thực hiện một cách đơn giản. Tôi thường xuyên nghe thấy những đồng nghiệp mới đi làm việc phàn nàn rằng công việc quá đơn giản, quá đơn điệu, không có tính thử thách. Do họ thiếu kinh nghiệm làm việc, năng lực hạn chế, công ty không thể bổ nhiệm trọng trách ngay lập tức.

Điều này là rất bình thường, kiểm soát rủi ro luôn là trọng tâm chú ý của công ty. Bất kỳ chi tiết nào đều không được bỏ qua, cẩn thận, chu đáo, liên tục cải thiện trong sự lặp lại liên tục. Thông qua phân tích dài hạn, có hệ thống, có tính khoa học, bạn phải tìm ra các quy tắc, logic đằng sau công việc và phương pháp cùng tư duy không ngừng cải thiện, tối ưu hóa quy trình làm việc.

Trương Thụy Mẫn, chủ tịch của công ty thiết bị gia dụng Haier, nói: “Không dễ để làm tốt một việc đơn giản. Thật phi thường khi làm tốt mỗi việc bình thường.” Điều đáng quý là sự chăm chỉ động não. Đừng đánh giá thấp từng chút từng chút suy nghĩ hàng ngày, đây là suối nguồn của sự phát triển và sự đổi mới của bạn.

Khi chúng ta đối mặt với những điều phức tạp, cần giải quyết theo cách đơn giản. Các đạo lý thực chất chính là quy luật tự nhiên.

Nhà triết học, toán học, vật lý học nổi tiếng người Pháp Descartes nói: “Tôi chỉ làm hai việc. Một là việc đơn giản, việc còn lại là làm cho những việc phức tạp trở nên đơn giản”. Quá trình biến phức tạp thành đơn giản như sau:

- Quá trình giải quyết vấn đề sau khi đã nắm rõ quy luật của sự vật.

- Quá trình đơn giản hóa điều phức tạp, rắc rối.

- Quá trình tóm tắt các phương pháp làm việc khoa học và khả thi bằng cách quan sát sắc bén và tư duy hệ thống.

- Quá trình cải thiện, đổi mới hiệu suất liên tục.

Nhiều công cụ quản lý rất có hệ thống, khoa học được sắp xếp hợp lý và các phương pháp cải tiến được chia sẻ bởi các chuyên gia toàn cầu rất đáng để chúng ta học hỏi. Chẳng hạn như phương pháp tái cấu trúc quy trình kinh doanh, hệ thống Six Sigma, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý tinh gọn… Cần phải nhắc nhở rằng sự khác biệt của các ngành nghề, các giai đoạn phát triển là rất rõ ràng, bạn phải lựa chọn các công cụ phù hợp.