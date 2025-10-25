Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

'Binh pháp' chốn văn phòng mà ai cũng nên biết

  • Thứ bảy, 25/10/2025 14:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong công việc, chúng ta không ngừng cạnh tranh để thể hiện bản lĩnh. Nên nhớ, dù thế nào cũng đừng để mất hòa khí, đồng nghiệp là đồng minh, đừng biến họ thành kẻ thù.

Ung xu voi dong nghiep anh 1

Hãy đối đãi chân thành với đồng nghiệp bởi họ sẽ là những người sát cánh bên bạn trong công việc. Ảnh minh họa:V.L.

“Khuất phục quân địch mà không cần giao tranh” trong Binh pháp Tôn Tử là cảnh giới cao nhất của sự cạnh tranh. Bất kể đó là cạnh tranh nội bộ hay bên ngoài tại nơi làm việc. Kiến nghị của tôi là tốt nhất nên đi theo hướng mềm mỏng.

Hậu quả của những cuộc đấu tranh mù quáng, tràn đầy ác ý là tự mình gây khó khăn cho mình. Vậy làm thế nào để tránh khỏi đấu tranh mù quáng, để bản thân hoặc đội nhóm có xu hướng cạnh tranh mềm mỏng?

Chúng ta có thể học hỏi từ những đồng nghiệp ưu tú xung quanh, từ những người có ảnh hưởng trên thế giới như các doanh nhân, chính trị gia, nhà từ thiện, nghệ sĩ...

- Chúng ta có thể thấy rằng họ đều sở hữu một trái tim vĩ đại và một tâm hồn cởi mở. Họ luôn đặt lợi ích, danh dự của công ty lên hàng đầu, đặt cá nhân nhỏ bé của họ phía sau. Ý thức về danh dự và ý thức sứ mệnh là linh hồn của một chuyên gia có trình độ.

- Họ đều ủng hộ tình huống đôi bên cùng có lợi. Chiến thắng đơn phương không phải mục đích của họ. Thay đổi vị trí để xem xét là khởi đầu cho sự ủng hộ của họ cho một tình huống đôi bên cùng có lợi. Họ sẽ đứng ở vị trí của đối phương, đứng ở góc nhìn của toàn thị trường, đứng trong cục diện của toàn ngành, đứng ở tầm nhìn toàn cầu để suy nghĩ về cách làm thế nào đạt được một tình huống cùng có lợi thông qua giao tiếp và đàm phán.

- Tất cả họ đều tôn trọng đối thủ và thậm chí là kẻ thù của họ. Đối thủ của bạn mạnh đến mức nào thì bạn sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Đừng suốt ngày chỉ cố gắng tìm ra cách tiêu diệt đối thủ của bạn thông qua đấu tranh, làm thế nào để đưa đối thủ vào chỗ chết. Điều chúng ta phải làm là làm thế nào để chạy nhanh và xa hơn đối thủ.

Độc quyền có xác suất nhỏ. Ngay cả khi độc quyền được thực hiện, bạn cũng cần có yêu cầu cực cao đối với năng lực và tài nguyên của bản thân. Cần thông qua cạnh tranh để đạt được sự hợp tác, để biến kẻ thù thành bạn bè, để đạt được tiêu chuẩn mới của ngành. Đồng thời, cần thông qua cạnh tranh để đạt được sự phát triển chung của ngành.

- Một đặc điểm hiếm có ở nhóm người xuất sắc là tất cả họ đều có một trái tim tôn trọng thiên nhiên. Trái đất là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Các thương nhân xấu hy sinh môi trường để kiếm lợi, gây thiệt hại cho động vật, thực vật vô tội. Những nhân vật xuất sắc sẽ lựa chọn chiến đấu để bảo vệ thiên nhiên.

Tôi đã xem bộ phim Nàng tiên cá rất nhiều lần, mỗi lần xem xong đều nước mắt giàn giụa. Điều tôi ấn tượng nhất là San San (nàng tiên cá) đã nói: “Khi thế giới này không còn nước sạch, không khí sạch, thì tiền còn có ý nghĩa gì đây?” Vạn vật tương sinh tương khắc là quy luật không thay đổi từ nghìn đời nay.

Thay vì mù quáng chiến đấu rồi hai bên đều thất bại, tổn thương bản thân và làm tổn thương người khác, hãy cạnh tranh lành mạnh, đạt được mục đích đôi bên cùng có lợi.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Ứng xử với đồng nghiệp Tôn Tử binh pháp Mềm mỏng Mù quáng Nhà từ thiện

