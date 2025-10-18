Làm thế nào để được sếp chú ý?

Để được cấp trên chú ý, làm việc chăm chỉ chưa đủ, bạn phải hiểu họ muốn gì. Sau đó, thể hiện cho sếp biết bạn đang có thứ mà họ cần. Sự thẳng thắn này sẽ hiệu quả nhanh chóng.

Để được sếp khen ngợi và để mắt tới, bạn hãy thể hiện năng lực của mình một cách thông minh. Ảnh minh họa: A.J.

Đôi khi bạn càng làm nhiều lại càng không thể hiện rằng bạn làm tốt. Trước khi tôi rời trường để đến Singapore bắt đầu công việc đầu tiên, giảng viên của chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng: “Work smart, not work hard.” (Làm việc thông minh chứ đừng làm việc chăm chỉ).

Làm sao để làm việc thông minh là một nghệ thuật. Cho dù bạn mới đi làm hay đã kinh qua những công việc khác nhau đều cần tập trung chú ý liên tục. Tôi xin được chia sẻ vài điều tâm đắc của cá nhân tôi:

- Bạn phải hiểu rõ sếp muốn gì, coi trọng điều gì. Đề bài trông tưởng đơn giản này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian xem xét. Hãy chú ý đến những gì sếp nói, những hành động và mối quan tâm của ông ấy càng đáng được chú ý hơn.

Nếu bạn không nắm bắt được mối quan tâm cốt lõi của sếp, bạn có làm thêm nhiều việc nữa cũng khó đạt được tham vọng nghề nghiệp của bản thân. Đừng dễ dàng đặt câu hỏi về chiến lược, điểm quan tâm cốt lõi của sếp. Điều chúng ta phải làm là tìm hiểu kỹ về hiệu suất cốt lõi mà sếp chú ý.

- Bạn phải trau dồi tư duy ông chủ của chính mình, đồng thời bồi dưỡng năng lực thay đổi vị trí suy nghĩ, nhìn ngành nghề từ góc độ của ông chủ, nhìn vào mô hình kinh doanh, nhìn vào đội ngũ, nhìn vào bức tranh khổng lồ của nền kinh tế toàn quốc, toàn cầu. Tóm lại, bạn phải trau dồi tư duy kinh doanh của riêng mình, học tập các quy tắc và kỹ năng phát triển kinh doanh. Một tầm nhìn tốt là kho báu cả cuộc đời.

Hãy suy nghĩ vấn đề từ quan điểm của sếp, thậm chí giành phần suy nghĩ về vấn đề trước cả sếp. Làm thế nào để việc phát triển chiến lược của công ty diễn ra suôn sẻ? Làm thế nào để nắm bắt các cơ hội trong vài năm tới? Làm thế nào để tránh khủng hoảng?

Làm thế nào để vượt qua và khắc phục những vướng mắc mà doanh nghiệp có thể gặp phải? Liệu việc xây dựng bậc thang nhân tài có phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh hay không? Các đối thủ cạnh tranh của công ty đang làm gì? Những điều gì có thể học hỏi được?

Khi bạn dần có khả năng nhìn thấy cục diện lớn thông qua việc tự trau dồi, lý tưởng và tham vọng của bạn sẽ ngày càng có nhiều khả năng trở thành hiện thực.

- Phải chú ý chiến thuật của ông chủ. Hãy xem xét xem những chiến thuật cụ thể cần những nguồn lực nào, sau đó sử dụng và phát triển tất cả chúng.

Nguồn lực nhất định phải bao gồm ông chủ. Bạn phải chủ động để sếp tham gia vào dự án của bạn, tận dụng tối đa sức ảnh hưởng cá nhân, nhân lực và tất cả tài nguyên khác có sẵn của sếp.

Những nguồn lực này còn bao gồm nhân tài ở nơi làm việc. Họ là người dựng Powerpoint rất đẹp, có những hiểu biết độc đáo trong việc phân tích tài chính, có thể là những trợ lý rất tỉ mỉ, rất tận tâm, cũng có thể là những đội nhóm có thành tích đặc biệt ưu tú. Bạn phải tìm cách tập trung họ xung quanh bạn, bởi sức mạnh của đội nhóm là rất lớn.

Sau cùng, các nguồn lực cũng bao gồm tiếng nói đối lập. Nhất định phải có tiếng nói phản biện trong đội nhóm của bạn. Đặc biệt khi đội nhóm thường nhanh chóng thống nhất trong suy nghĩ và hành vi mà không cần bàn bạc, bạn càng cần phải ép buộc bản thân tìm một vài ý kiến đối lập.

Sai lầm chắc chắn sẽ có, nhưng chúng ta muốn giảm tần suất và cái giá phải trả khi mắc lỗi càng nhiều càng tốt. Thường xuyên lắng nghe tiếng nói đối lập giúp chúng ta nhìn thông suốt vấn đề.