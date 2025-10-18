Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

Làm thế nào để được sếp chú ý?

  • Thứ bảy, 18/10/2025 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Để được cấp trên chú ý, làm việc chăm chỉ chưa đủ, bạn phải hiểu họ muốn gì. Sau đó, thể hiện cho sếp biết bạn đang có thứ mà họ cần. Sự thẳng thắn này sẽ hiệu quả nhanh chóng.

Ban linh chon cong so anh 1

Để được sếp khen ngợi và để mắt tới, bạn hãy thể hiện năng lực của mình một cách thông minh. Ảnh minh họa: A.J.

Đôi khi bạn càng làm nhiều lại càng không thể hiện rằng bạn làm tốt. Trước khi tôi rời trường để đến Singapore bắt đầu công việc đầu tiên, giảng viên của chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng: “Work smart, not work hard.” (Làm việc thông minh chứ đừng làm việc chăm chỉ).

Làm sao để làm việc thông minh là một nghệ thuật. Cho dù bạn mới đi làm hay đã kinh qua những công việc khác nhau đều cần tập trung chú ý liên tục. Tôi xin được chia sẻ vài điều tâm đắc của cá nhân tôi:

- Bạn phải hiểu rõ sếp muốn gì, coi trọng điều gì. Đề bài trông tưởng đơn giản này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian xem xét. Hãy chú ý đến những gì sếp nói, những hành động và mối quan tâm của ông ấy càng đáng được chú ý hơn.

Nếu bạn không nắm bắt được mối quan tâm cốt lõi của sếp, bạn có làm thêm nhiều việc nữa cũng khó đạt được tham vọng nghề nghiệp của bản thân. Đừng dễ dàng đặt câu hỏi về chiến lược, điểm quan tâm cốt lõi của sếp. Điều chúng ta phải làm là tìm hiểu kỹ về hiệu suất cốt lõi mà sếp chú ý.

- Bạn phải trau dồi tư duy ông chủ của chính mình, đồng thời bồi dưỡng năng lực thay đổi vị trí suy nghĩ, nhìn ngành nghề từ góc độ của ông chủ, nhìn vào mô hình kinh doanh, nhìn vào đội ngũ, nhìn vào bức tranh khổng lồ của nền kinh tế toàn quốc, toàn cầu. Tóm lại, bạn phải trau dồi tư duy kinh doanh của riêng mình, học tập các quy tắc và kỹ năng phát triển kinh doanh. Một tầm nhìn tốt là kho báu cả cuộc đời.

Hãy suy nghĩ vấn đề từ quan điểm của sếp, thậm chí giành phần suy nghĩ về vấn đề trước cả sếp. Làm thế nào để việc phát triển chiến lược của công ty diễn ra suôn sẻ? Làm thế nào để nắm bắt các cơ hội trong vài năm tới? Làm thế nào để tránh khủng hoảng?

Làm thế nào để vượt qua và khắc phục những vướng mắc mà doanh nghiệp có thể gặp phải? Liệu việc xây dựng bậc thang nhân tài có phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh hay không? Các đối thủ cạnh tranh của công ty đang làm gì? Những điều gì có thể học hỏi được?

Khi bạn dần có khả năng nhìn thấy cục diện lớn thông qua việc tự trau dồi, lý tưởng và tham vọng của bạn sẽ ngày càng có nhiều khả năng trở thành hiện thực.

- Phải chú ý chiến thuật của ông chủ. Hãy xem xét xem những chiến thuật cụ thể cần những nguồn lực nào, sau đó sử dụng và phát triển tất cả chúng.

Nguồn lực nhất định phải bao gồm ông chủ. Bạn phải chủ động để sếp tham gia vào dự án của bạn, tận dụng tối đa sức ảnh hưởng cá nhân, nhân lực và tất cả tài nguyên khác có sẵn của sếp.

Những nguồn lực này còn bao gồm nhân tài ở nơi làm việc. Họ là người dựng Powerpoint rất đẹp, có những hiểu biết độc đáo trong việc phân tích tài chính, có thể là những trợ lý rất tỉ mỉ, rất tận tâm, cũng có thể là những đội nhóm có thành tích đặc biệt ưu tú. Bạn phải tìm cách tập trung họ xung quanh bạn, bởi sức mạnh của đội nhóm là rất lớn.

Sau cùng, các nguồn lực cũng bao gồm tiếng nói đối lập. Nhất định phải có tiếng nói phản biện trong đội nhóm của bạn. Đặc biệt khi đội nhóm thường nhanh chóng thống nhất trong suy nghĩ và hành vi mà không cần bàn bạc, bạn càng cần phải ép buộc bản thân tìm một vài ý kiến đối lập.

Sai lầm chắc chắn sẽ có, nhưng chúng ta muốn giảm tần suất và cái giá phải trả khi mắc lỗi càng nhiều càng tốt. Thường xuyên lắng nghe tiếng nói đối lập giúp chúng ta nhìn thông suốt vấn đề.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Bản lĩnh chốn công sở Sếp Thông minh Năng lực Vài điều

    Đọc tiếp

    The hien ban than dung cach noi cong so hinh anh

    Thể hiện bản thân đúng cách nơi công sở

    19:29 12/10/2025 19:29 12/10/2025

    0

    Chốn văn phòng là nơi bạn phải tích cực học hỏi và thể hiện bản lĩnh. Trước khi trình bày những kế hoạch của mình, bạn cần chuẩn bị kỹ càng, tránh mắc sai lầm trước cấp trên.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý