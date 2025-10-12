Thể hiện bản thân đúng cách nơi công sở

Chốn văn phòng là nơi bạn phải tích cực học hỏi và thể hiện bản lĩnh. Trước khi trình bày những kế hoạch của mình, bạn cần chuẩn bị kỹ càng, tránh mắc sai lầm trước cấp trên.

Sự tin tin và bản lĩnh giúp bạn gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết.

Tính cách của mỗi người đều có một phần bẩm sinh. Hai loại tính cách phổ biến là hướng ngoại và hướng nội. Chúng ta hãy cùng thảo luận làm sao để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Một trong những đặc điểm của người hướng ngoại là sẵn sàng giao tiếp và thể hiện. Cần nhớ hai điểm sau:

- Những năm đầu tiên mới đi làm, môi trường giao tiếp và các tương tác xã hội có thể ảnh hưởng suốt cuộc đời bạn. Có rất nhiều cuốn sách viết về giao tiếp xã hội, tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây.

Điều quan trọng nhất là tiếp tục luyện tập sau khi đọc được các kỹ năng trong sách. Ví dụ: Khi bạn có quá nhiều nhóm chat làm bạn không kịp trở tay. Điều đầu tiên bạn cần làm là sắp xếp và lựa chọn nhóm có lợi, hiệu quả nhất cho sự phát triển nghề nghiệp lâu dài của bạn.

- Hầu hết người hướng ngoại đều giỏi sử dụng ngôn từ, nhưng sai lầm họ thường mắc phải là lời nói nhanh hơn suy nghĩ, đó là một điều cấm kỵ ở chốn văn phòng. Cách biểu đạt thích hợp là học phần bắt buộc đối với các chuyên gia công sở. Chẳng hạn, khi nào nên nói, khi nào không nên nói, khi nào nên nói nhiều hơn, khi nào nên nói ít hơn, khi nào không nên nói bất cứ điều gì.

Không hề dễ dàng để làm được những điều này. Chúng ta cần liên tục suy nghĩ, rút ra tổng kết, học tập và tham khảo từ những người có trí tuệ cảm xúc cao. “Tai họa từ miệng mà ra” là một câu nói cổ của Trung Quốc, cũng cảnh báo chúng ta không nên nói những lời bốc đồng, cáu kỉnh, hời hợt, vô trách nhiệm khi chưa xem xét vấn đề thấu đáo.

Nếu như bạn chưa biết về toàn cảnh sự việc, đừng vội vàng bày tỏ ý kiến của mình. Bạn có thể điều tra trước, phân tích trước, làm bài tập trước. “Im lặng là vàng” nghĩa là không nói trước khi đã suy nghĩ có hệ thống và khoa học.

Một trong những đặc điểm của người hướng nội là không sẵn sàng giao tiếp và biểu đạt. Tương tự cũng cần nhắc nhở hai điểm:

- Giao tiếp hợp lý là cần thiết, trừ khi bạn giẫm chân tại chỗ chờ để bị đào thải, bị bỏ qua. Chúng ta độc lập nhưng không thể cô lập bản thân mình, không nên hạn chế phạm vi hoạt động của mình, cần phải kết nối với thế giới. Nên tin tưởng rằng luôn có những đồng nghiệp, bạn bè, những người có cùng chí hướng với ta, hãy tích cực tương tác với họ.

Nhiều người hướng nội rất thích suy nghĩ và nghiên cứu sâu. Họ trước tiên chia sẻ và giao tiếp với nhau trong các nhóm quen thuộc của họ, sau đó, từ từ đi tiếp vào nhóm lớn hơn để học tập, tìm hiểu, có sự gặp gỡ, va chạm giữa các nhóm có chung niềm đam mê, đội nhóm cùng sáng tạo.

- Chú ý cách thể hiện bản thân. Trong các ngành kỹ thuật, có rất nhiều nhân viên là người hướng nội. Họ đã quen với việc đối thoại cùng máy móc, công cụ và tác phẩm. Nhưng nếu như cả ngày bạn cứ im lặng như thóc, không thích mở miệng cất lời, tính cách của bạn có thể trở thành một hòn đá chắn ngang con đường thăng tiến của bạn.

Đừng lấy “Tính cách của tôi là hướng nội, thật khó để thay đổi” để làm cái cớ cho việc không chịu thay đổi bản thân. Rất khó thay đổi cũng phải thay đổi. Đây là cơ hội để kiểm chứng nghị lực của bạn, cũng là cơ hội để bạn buộc bản thân trưởng thành. Việc nâng cao khả năng diễn đạt cần hoàn thiện hai điểm cốt lõi: một là năng lực phân tích tình huống, hai là khả năng thấu hiểu tâm lý của người khác.

Bắt đầu thay đổi từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt, giao tiếp với đội nhóm nhỏ xung quanh bạn, dùng sự can đảm để bày tỏ quan điểm của riêng mình, quy định bản thân dành thời gian cố định mỗi ngày để tìm hiểu các phương pháp và kỹ thuật biểu hiện. Lúc đầu có thể có một chút miễn cưỡng, một chút khó xử, một chút thất vọng, không sao cả.

Cốt lõi của giao tiếp nằm ở sự chân thành. Cái gọi là kỹ năng diễn đạt và biểu cảm không cần quá giới hạn. Sự chân thành là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Miễn là bạn không quên ý định ban đầu của mình, bày tỏ đề xuất, ý tưởng đối với đội nhóm, bày tỏ suy nghĩ của bạn với năng lượng tích cực, ngày càng nhiều phản hồi tích cực sẽ ôm lấy bạn, sưởi ấm cho bạn.