Chúng ta làm việc vì điều gì?

Với một số người, thù lao là tiêu chí quan trọng để lựa chọn công việc. Một số khác, cơ hội phát triển bản thân là điều họ lưu tâm khi tìm việc làm. Đâu mới là lựa chọn thông minh?

Tiền rất quan trọng, nhưng không phải là thứ quan trọng nhất. Đầu tư phát triển bản thân hoặc sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Hãy đầu tư vào mạng lưới quan hệ của riêng bạn, vào chuyện học tập và công việc của bạn, vào sức khỏe, vào cảm xúc của chính bạn.

Ngoài ra, bạn còn phải đầu tư cho trải nghiệm của riêng mình thông qua sách báo, xem xét trải nghiệm của người khác… Thật tốt khi nuôi dưỡng được thói quen tích góp của cải thường xuyên, nhưng hãy chắc chắn lấy ra một phần hoặc thậm chí một phần lớn thu nhập của bạn để hoàn thiện bản thân.

Đừng trở thành nô lệ của tiền bạc hay cỗ máy làm việc. Cũng đừng là kẻ ăn chơi vô độ, tiêu tiền như nước. Cả hai lối sống đều cho thấy tâm trí của bạn không đủ chín chắn.

Khả năng làm chủ tiền bạc phản ánh năng lực của bạn. Tại công ty, người ta không chỉ đánh giá kết quả công việc của bạn, mà còn đánh giá trang phục bạn mặc, cách bạn đi lại... Đây đều là những lựa chọn thể hiện thế giới quan của bạn.

Đừng đánh giá thấp các chi tiết, đừng nói rằng đó là điều vô thưởng vô phạt, đừng nói rằng không có gì to tát. Sự hội tụ của rất nhiều chi tiết sẽ trở thành một phiên bản của bạn trong mắt người khác.

Hãy để tiền là công cụ của bạn để có được một công việc tốt hơn và một cuộc sống tốt hơn. Đừng đánh giá thấp, cũng đừng đánh giá cao nó. Sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan sẽ làm cho con đường sự nghiệp của bạn ngày càng rộng mở hơn.

Trong quá trình tìm việc, chúng ta có thể tranh thủ nắm bắt cơ hội tại cuộc phỏng vấn. Các mô tả vị trí công việc trên mạng dù có chi tiết cũng không bằng tự bản thân bạn tới gặp gỡ và trao đổi với nhà tuyển dụng. Đa số những người bạn gặp mặt là bộ phận nhân sự của công ty.

Bạn có cơ hội thể hiện bản thân, hỏi bất kỳ câu hỏi nào về vị trí công việc, bao gồm cả văn hóa, chiến lược phát triển của công ty, con đường phát triển của vị trí công việc… Bạn cũng có thể nhờ họ xem xét kế hoạch nghề nghiệp của bạn hoặc đề xuất một vị trí phù hợp hơn cho bạn. Bộ phận nhân sự của doanh nghiệp có sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về thị trường nhân tài so với bộ phận kinh doanh.

Họ cũng có rất nhiều mạng lưới từ các đồng nghiệp. Miễn là họ thực sự có nhận định tốt về bạn thì sẽ tìm kiếm cơ hội để giới thiệu giúp bạn. Những gì bạn phải làm là thể hiện tài năng của mình, cùng với sự khiêm tốn và lịch sự.

Thêm nữa là chí hướng của bạn và tham vọng theo đuổi sự xuất sắc. Việc trân trọng mọi cơ hội chính là không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện bản thân. Con đường xa hơn một chút, thời gian phỏng vấn sớm hơn một chút, dường như đó không phải là vị trí yêu thích của bạn cũng được. Có một vài offer trong tay cũng không vấn đề gì. Cuộc phỏng vấn là một cơ hội học tập hiếm hoi.

Bạn có thể thông qua các cuộc phỏng vấn để hiểu được tình hình thị trường nhân tài trong ngành, để có được ấn tượng đầu tiên về công ty. Thông qua việc tóm tắt và phân tích những kinh nghiệm phỏng vấn này, bạn có thể quyết định lựa chọn nghề nghiệp của mình một cách hợp lý hơn, khách quan hơn, thực tế hơn.