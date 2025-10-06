Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

Chúng ta làm việc vì điều gì?

  • Thứ hai, 6/10/2025 09:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với một số người, thù lao là tiêu chí quan trọng để lựa chọn công việc. Một số khác, cơ hội phát triển bản thân là điều họ lưu tâm khi tìm việc làm. Đâu mới là lựa chọn thông minh?

Tim kiem viec lam anh 1

Mỗi người có một tiêu chí khác nhau để tìm kiếm công việc phù hợp. Ảnh minh họa: tvN.

Tiền rất quan trọng, nhưng không phải là thứ quan trọng nhất. Đầu tư phát triển bản thân hoặc sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Hãy đầu tư vào mạng lưới quan hệ của riêng bạn, vào chuyện học tập và công việc của bạn, vào sức khỏe, vào cảm xúc của chính bạn.

Ngoài ra, bạn còn phải đầu tư cho trải nghiệm của riêng mình thông qua sách báo, xem xét trải nghiệm của người khác… Thật tốt khi nuôi dưỡng được thói quen tích góp của cải thường xuyên, nhưng hãy chắc chắn lấy ra một phần hoặc thậm chí một phần lớn thu nhập của bạn để hoàn thiện bản thân.

Đừng trở thành nô lệ của tiền bạc hay cỗ máy làm việc. Cũng đừng là kẻ ăn chơi vô độ, tiêu tiền như nước. Cả hai lối sống đều cho thấy tâm trí của bạn không đủ chín chắn.

Khả năng làm chủ tiền bạc phản ánh năng lực của bạn. Tại công ty, người ta không chỉ đánh giá kết quả công việc của bạn, mà còn đánh giá trang phục bạn mặc, cách bạn đi lại... Đây đều là những lựa chọn thể hiện thế giới quan của bạn.

Đừng đánh giá thấp các chi tiết, đừng nói rằng đó là điều vô thưởng vô phạt, đừng nói rằng không có gì to tát. Sự hội tụ của rất nhiều chi tiết sẽ trở thành một phiên bản của bạn trong mắt người khác.

Hãy để tiền là công cụ của bạn để có được một công việc tốt hơn và một cuộc sống tốt hơn. Đừng đánh giá thấp, cũng đừng đánh giá cao nó. Sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan sẽ làm cho con đường sự nghiệp của bạn ngày càng rộng mở hơn.

Trong quá trình tìm việc, chúng ta có thể tranh thủ nắm bắt cơ hội tại cuộc phỏng vấn. Các mô tả vị trí công việc trên mạng dù có chi tiết cũng không bằng tự bản thân bạn tới gặp gỡ và trao đổi với nhà tuyển dụng. Đa số những người bạn gặp mặt là bộ phận nhân sự của công ty.

Bạn có cơ hội thể hiện bản thân, hỏi bất kỳ câu hỏi nào về vị trí công việc, bao gồm cả văn hóa, chiến lược phát triển của công ty, con đường phát triển của vị trí công việc… Bạn cũng có thể nhờ họ xem xét kế hoạch nghề nghiệp của bạn hoặc đề xuất một vị trí phù hợp hơn cho bạn. Bộ phận nhân sự của doanh nghiệp có sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về thị trường nhân tài so với bộ phận kinh doanh.

Họ cũng có rất nhiều mạng lưới từ các đồng nghiệp. Miễn là họ thực sự có nhận định tốt về bạn thì sẽ tìm kiếm cơ hội để giới thiệu giúp bạn. Những gì bạn phải làm là thể hiện tài năng của mình, cùng với sự khiêm tốn và lịch sự.

Thêm nữa là chí hướng của bạn và tham vọng theo đuổi sự xuất sắc. Việc trân trọng mọi cơ hội chính là không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện bản thân. Con đường xa hơn một chút, thời gian phỏng vấn sớm hơn một chút, dường như đó không phải là vị trí yêu thích của bạn cũng được. Có một vài offer trong tay cũng không vấn đề gì. Cuộc phỏng vấn là một cơ hội học tập hiếm hoi.

Bạn có thể thông qua các cuộc phỏng vấn để hiểu được tình hình thị trường nhân tài trong ngành, để có được ấn tượng đầu tiên về công ty. Thông qua việc tóm tắt và phân tích những kinh nghiệm phỏng vấn này, bạn có thể quyết định lựa chọn nghề nghiệp của mình một cách hợp lý hơn, khách quan hơn, thực tế hơn.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Tìm kiếm việc làm Tiêu tiền như nước Vô độ Vô thưởng vô phạt Thế giới quan

    Đọc tiếp

    'Hoa hau than thien' chon cong so hinh anh

    'Hoa hậu thân thiện' chốn công sở

    20:23 1/10/2025 20:23 1/10/2025

    0

    Ngoài năng lực làm việc, cách ứng xử khéo léo, thân thiện với đồng nghiệp là bí quyết để bạn giành được sự ủng hộ trong công việc. Sự thân thiện giống ngọc quý, giúp bạn tỏa sáng.

    Sach mua Trung thu: Hop qua va trai nghiem len ngoi hinh anh

    Sách mùa Trung thu: Hộp quà và trải nghiệm lên ngôi

    5 giờ trước 05:56 6/10/2025

    0

    Những năm gần đây, sách thường được kết hợp bán trong hộp quà Trung thu, hoặc giới thiệu trong workshop tại nhà sách. Chiến lược kinh doanh này được nhiều công ty sách, nhà xuất bản lựa chọn hơn vì tính an toàn, thay vì đầu tư vào sản phẩm mới.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý