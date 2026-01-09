Sai lầm trong việc ăn uống mà nhiều người không nhận ra

Ăn quá nhiều, lượng thức ăn nạp vào cơ thể lớn hơn mức cần thiết là sai lầm trong việc ăn uống. Lúc này, các cơ quan như gan và dạ dày phải làm việc quá sức và chịu áp lực lớn.

Ăn quá no là một sai lầm lớn trong việc ăn uống mà nhiều người vẫn mắc phải. Ảnh minh họa: L.C.

Gan cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ăn ba bữa một ngày. Thậm chí, có thể nói gan còn mệt mỏi hơn cả dạ dày. Gan, cùng với thận, thường được gọi là “cơ quan im lặng”, và sự tồn tại của nó hiếm khi được chú ý đến.

Nhiều người trong chúng ta thường chỉ quan tâm đến đường tiêu hóa mà quên quan tâm đến tình trạng lá gan, ngoại trừ những lúc uống quá nhiều rượu hay có một số tổn thương ở gan.

Tuy nhiên, lá gan thực sự giống như một người thợ chăm chỉ.

Sau khi ăn, gan chuyển hóa chất dinh dưỡng đi vào cơ thể thành năng lượng, tích trữ năng lượng dư thừa, xử lý các chất độc như rượu, amoniac có trong thức ăn. Ngoài ra, gan còn tạo dịch mật giúp tiêu hóa và hấp thụ chất béo...

Cơ quan chức năng một tay nhiều việc đến thế không gì khác, chính là gan.

Do đó, khi khoảng thời gian giữa các bữa ăn bị thu hẹp và thức ăn được đưa vào liên tục hết món này đến món khác, gan sẽ phải hoạt động hết công suất và ngày càng suy kiệt hơn.

Khi chức năng gan suy giảm do làm việc liên tục, các chất độc và cặn bã vốn dĩ có thể bài tiết được qua gan thì nay vẫn tồn đọng trong cơ thể và lượng năng lượng sinh ra giảm đi khiến cơ thể dễ trở nên mệt mỏi hơn.

Ngoài ra, gan suy kiệt khiến việc ăn uống trở nên kém ngon miệng, giảm cảm giác thèm ăn hoặc gây ra các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

Chúng ta thường nghĩ rằng hành động “ăn” là “đưa thức ăn vào miệng và khi thức ăn đi qua cổ họng của bạn, nó sẽ kết thúc”. Nhưng xin đừng quên rằng, sau đó mỗi cơ quan trong cơ thể sẽ phải hoạt động rất chăm chỉ.

Đối với cơ thể, hoàn toàn có thể nói rằng, sau khi thức ăn đi qua cổ họng, “bữa ăn” mới thật sự bắt đầu. Và cũng như con người, các cơ quan nội tạng của chúng ta rất cần được nghỉ ngơi thường xuyên.

Một tác hại khác của việc ăn ba bữa một ngày là dễ gây ra “tình trạng ăn quá nhiều”. Việc “ăn vào một giờ cố định” thoạt nhìn có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng có nhược điểm lớn là làm chúng ta khó nhận ra mình đang ăn quá nhiều.

Tình trạng của cơ thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ như, hẳn là cũng có những lúc cơ thể bạn không cần nhiều năng lượng vì bữa ăn trước đã nạp nhiều calo nhỉ.

Trong trường hợp như vậy, bạn nên đợi cho đến khi cảm thấy đói trước khi ăn bữa tiếp theo. Nhưng nếu bạn có thói quen ăn vào một giờ cố định, không quan tâm tới việc đói hay no, bất kể cơ thể có cần năng lượng hay không thì kết quả của việc này là bạn sẽ rơi vào “tình trạng ăn quá nhiều”.

Hơn nữa, dạ dày có tính đàn hồi và phình ra theo lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

Nói cách khác, đối với những người thường xuyên ăn quá nhiều, tình trạng dạ dày căng phồng là điều thường thấy và họ sẽ nạp vào cơ thể ngày càng nhiều thức ăn hơn lượng mà cơ thể thực sự cần.

Do vậy, trừ trường hợp bạn đang cố gắng nhồi nhét thức ăn một cách quá sức thì rất khó để có thể nhận ra rằng bạn đang ăn quá nhiều.