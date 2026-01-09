Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiết thực nửa ngày

Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Xuất bản

Sai lầm trong việc ăn uống mà nhiều người không nhận ra

  • Thứ sáu, 9/1/2026 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ăn quá nhiều, lượng thức ăn nạp vào cơ thể lớn hơn mức cần thiết là sai lầm trong việc ăn uống. Lúc này, các cơ quan như gan và dạ dày phải làm việc quá sức và chịu áp lực lớn.

An uong anh 1

Ăn quá no là một sai lầm lớn trong việc ăn uống mà nhiều người vẫn mắc phải. Ảnh minh họa: L.C.

Gan cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ăn ba bữa một ngày. Thậm chí, có thể nói gan còn mệt mỏi hơn cả dạ dày. Gan, cùng với thận, thường được gọi là “cơ quan im lặng”, và sự tồn tại của nó hiếm khi được chú ý đến.

Nhiều người trong chúng ta thường chỉ quan tâm đến đường tiêu hóa mà quên quan tâm đến tình trạng lá gan, ngoại trừ những lúc uống quá nhiều rượu hay có một số tổn thương ở gan.

Tuy nhiên, lá gan thực sự giống như một người thợ chăm chỉ.

Sau khi ăn, gan chuyển hóa chất dinh dưỡng đi vào cơ thể thành năng lượng, tích trữ năng lượng dư thừa, xử lý các chất độc như rượu, amoniac có trong thức ăn. Ngoài ra, gan còn tạo dịch mật giúp tiêu hóa và hấp thụ chất béo...

Cơ quan chức năng một tay nhiều việc đến thế không gì khác, chính là gan.

Do đó, khi khoảng thời gian giữa các bữa ăn bị thu hẹp và thức ăn được đưa vào liên tục hết món này đến món khác, gan sẽ phải hoạt động hết công suất và ngày càng suy kiệt hơn.

Khi chức năng gan suy giảm do làm việc liên tục, các chất độc và cặn bã vốn dĩ có thể bài tiết được qua gan thì nay vẫn tồn đọng trong cơ thể và lượng năng lượng sinh ra giảm đi khiến cơ thể dễ trở nên mệt mỏi hơn.

Ngoài ra, gan suy kiệt khiến việc ăn uống trở nên kém ngon miệng, giảm cảm giác thèm ăn hoặc gây ra các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

Chúng ta thường nghĩ rằng hành động “ăn” là “đưa thức ăn vào miệng và khi thức ăn đi qua cổ họng của bạn, nó sẽ kết thúc”. Nhưng xin đừng quên rằng, sau đó mỗi cơ quan trong cơ thể sẽ phải hoạt động rất chăm chỉ.

Đối với cơ thể, hoàn toàn có thể nói rằng, sau khi thức ăn đi qua cổ họng, “bữa ăn” mới thật sự bắt đầu. Và cũng như con người, các cơ quan nội tạng của chúng ta rất cần được nghỉ ngơi thường xuyên.

Một tác hại khác của việc ăn ba bữa một ngày là dễ gây ra “tình trạng ăn quá nhiều”. Việc “ăn vào một giờ cố định” thoạt nhìn có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng có nhược điểm lớn là làm chúng ta khó nhận ra mình đang ăn quá nhiều.

Tình trạng của cơ thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ như, hẳn là cũng có những lúc cơ thể bạn không cần nhiều năng lượng vì bữa ăn trước đã nạp nhiều calo nhỉ.

Trong trường hợp như vậy, bạn nên đợi cho đến khi cảm thấy đói trước khi ăn bữa tiếp theo. Nhưng nếu bạn có thói quen ăn vào một giờ cố định, không quan tâm tới việc đói hay no, bất kể cơ thể có cần năng lượng hay không thì kết quả của việc này là bạn sẽ rơi vào “tình trạng ăn quá nhiều”.

Hơn nữa, dạ dày có tính đàn hồi và phình ra theo lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

Nói cách khác, đối với những người thường xuyên ăn quá nhiều, tình trạng dạ dày căng phồng là điều thường thấy và họ sẽ nạp vào cơ thể ngày càng nhiều thức ăn hơn lượng mà cơ thể thực sự cần.

Do vậy, trừ trường hợp bạn đang cố gắng nhồi nhét thức ăn một cách quá sức thì rất khó để có thể nhận ra rằng bạn đang ăn quá nhiều.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Ăn uống Lá gan Ăn quá nhiều Gan Suy kiệt Cổ họng

    Đọc tiếp

    ‘5 anh em sieu nhan’ tro lai hinh anh

    ‘5 anh em siêu nhân’ trở lại

    11 phút trước 09:00 9/1/2026

    0

    Hiện tượng toàn cầu "5 anh em siêu nhân" sắp trở lại trong thế giới truyện tranh, theo Comicbook.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý