Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiết thực nửa ngày

Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Xuất bản

Hành động quen thuộc 'hành hạ' dạ dày và gan mà nhiều người bỏ qua

  • Thứ hai, 5/1/2026 00:03 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Ăn quá no khiến dạ dày và gan bị "hành hạ" vì phải làm việc quá mức. Việc ăn no thành thói quen khiến nhiều người đã bỏ qua điều này.

Da day va gan anh 1

Xây dựng một chế độ ăn lành mạnh giúp dạ dày và gan bớt mệt mỏi. Ảnh minh họa: H.W.

Mệt mỏi sau khi ăn no là một tình trạng nhiều người gặp phải. Có thể nhiều người không hiểu chính xác điều này. Bởi một khi việc ăn quá nhiều trở nên quen thuộc thì bạn sẽ không còn nhận ra được điều đó nữa.

Chắc hẳn một số người sẽ nghĩ rằng: “Tôi đang ăn ba bữa một ngày đây này, nhưng bụng tôi có thấy khó chịu chút nào đâu, tôi không cảm thấy mình đang ăn quá nhiều.”

Vậy xin cho phép tôi được hỏi thêm một lần nữa. Trong các bạn, có ai sau khi ăn xong cảm thấy mệt mỏi, cơ thể uể oải, buồn ngủ không?

Nếu câu trả lời là có, thì bạn thực sự cần chú ý. Có khả năng bạn đang ăn quá nhiều.

Sau khi ăn xong, để phục vụ cho quá trình tiêu hóa, máu tập trung về dạ dày, cùng với đó mức đường huyết cũng sẽ tăng lên, vì vậy buồn ngủ là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên trong trường hợp cảm thấy mệt mỏi, cơ thể uể oải, buồn ngủ tới mức không chịu được thì rất có khả năng bạn đang ăn quá nhiều và dạ dày, cùng với các cơ quan nội tạng khác cũng đang dần yếu đi.

Nếu bạn đang ăn một lượng thức ăn nhiều hơn mức bạn có thể tiêu hóa mà vẫn cảm thấy bình thường thì trong cơ thể bạn sẽ xảy ra vấn đề như sau.

Đầu tiên, dạ dày của bạn sẽ mệt mỏi vì phải làm việc cật lực mỗi ngày, khả năng tiêu hóa cũng sẽ dần suy yếu. Thức ăn được đưa vào liên tục, không ngừng nghỉ vì vậy mà dạ dày không thể tiêu hóa toàn bộ một cách trọn vẹn.

Thế là phần thức ăn không được tiêu hóa sẽ tích tụ lại trong ruột, lâu ngày sinh ra các chất độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đường ruột, làm ruột hoạt động ngày càng kém.

Và không chỉ ruột, gan cũng như vậy, cũng phải làm việc quá mức.

Chức năng của gan là giải độc và tích trữ năng lượng mà thức ăn đem lại. Khi có một lượng lớn thức ăn được đưa vào thì gan cũng sẽ không được nghỉ ngơi mà phải làm việc liên tục.

Các cơ quan nội tạng làm việc liên tục, các chất độc hại sinh ra trong ruột, các độc tố không giải được trong gan sẽ gây ra nhiều rối loạn thể chất cho cơ thể.

Cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, cơ thể uể oải sau khi ăn có thể là dấu hiệu cho thấy dạ dày và gan đang phải làm việc quá mức.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Dạ dày và gan Uể oải Buồn ngủ Ăn quá Đây này Gan Dạ dày

    Đọc tiếp

    An ba bua mot ngay co thuc su can thiet? hinh anh

    Ăn ba bữa một ngày có thực sự cần thiết?

    16:00 1/1/2026 16:00 1/1/2026

    0

    Nhiều người cho rằng việc ăn ba bữa một ngày là tốt cho sức khỏe. Thực tế, con người chỉ cần nạp đủ lượng calo cần thiết, nếu ít vận động, không cần thiết phải ăn đủ ba bữa.

    Xiec hoa Dong Ho hinh anh

    Xiếc họa Đông Hồ

    1 giờ trước 23:22 4/1/2026

    0

    Trong nỗ lực tìm kiếm những cách tiếp cận mới cho di sản văn hóa truyền thống, dự án Xiếc họa Đông Hồ do sinh viên Học viện Ngoại giao thực hiện đã cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của người trẻ trong việc đồng hành, làm mới và lan tỏa giá trị di sản bằng ngôn ngữ của thời đại.

    Khanh thanh Bia tuong niem can bo, chien si Biet dong Sai Gon-Gia Dinh hinh anh

    Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định

    7 giờ trước 17:24 4/1/2026

    0

    Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý