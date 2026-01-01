Hành động quen thuộc 'hành hạ' dạ dày và gan mà nhiều người bỏ qua

Ăn quá no khiến dạ dày và gan bị "hành hạ" vì phải làm việc quá mức. Việc ăn no thành thói quen khiến nhiều người đã bỏ qua điều này.

Xây dựng một chế độ ăn lành mạnh giúp dạ dày và gan bớt mệt mỏi. Ảnh minh họa: H.W.

Mệt mỏi sau khi ăn no là một tình trạng nhiều người gặp phải. Có thể nhiều người không hiểu chính xác điều này. Bởi một khi việc ăn quá nhiều trở nên quen thuộc thì bạn sẽ không còn nhận ra được điều đó nữa.

Chắc hẳn một số người sẽ nghĩ rằng: “Tôi đang ăn ba bữa một ngày đây này, nhưng bụng tôi có thấy khó chịu chút nào đâu, tôi không cảm thấy mình đang ăn quá nhiều.”

Vậy xin cho phép tôi được hỏi thêm một lần nữa. Trong các bạn, có ai sau khi ăn xong cảm thấy mệt mỏi, cơ thể uể oải, buồn ngủ không?

Nếu câu trả lời là có, thì bạn thực sự cần chú ý. Có khả năng bạn đang ăn quá nhiều.

Sau khi ăn xong, để phục vụ cho quá trình tiêu hóa, máu tập trung về dạ dày, cùng với đó mức đường huyết cũng sẽ tăng lên, vì vậy buồn ngủ là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên trong trường hợp cảm thấy mệt mỏi, cơ thể uể oải, buồn ngủ tới mức không chịu được thì rất có khả năng bạn đang ăn quá nhiều và dạ dày, cùng với các cơ quan nội tạng khác cũng đang dần yếu đi.

Nếu bạn đang ăn một lượng thức ăn nhiều hơn mức bạn có thể tiêu hóa mà vẫn cảm thấy bình thường thì trong cơ thể bạn sẽ xảy ra vấn đề như sau.

Đầu tiên, dạ dày của bạn sẽ mệt mỏi vì phải làm việc cật lực mỗi ngày, khả năng tiêu hóa cũng sẽ dần suy yếu. Thức ăn được đưa vào liên tục, không ngừng nghỉ vì vậy mà dạ dày không thể tiêu hóa toàn bộ một cách trọn vẹn.

Thế là phần thức ăn không được tiêu hóa sẽ tích tụ lại trong ruột, lâu ngày sinh ra các chất độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đường ruột, làm ruột hoạt động ngày càng kém.

Và không chỉ ruột, gan cũng như vậy, cũng phải làm việc quá mức.

Chức năng của gan là giải độc và tích trữ năng lượng mà thức ăn đem lại. Khi có một lượng lớn thức ăn được đưa vào thì gan cũng sẽ không được nghỉ ngơi mà phải làm việc liên tục.

Các cơ quan nội tạng làm việc liên tục, các chất độc hại sinh ra trong ruột, các độc tố không giải được trong gan sẽ gây ra nhiều rối loạn thể chất cho cơ thể.

Cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, cơ thể uể oải sau khi ăn có thể là dấu hiệu cho thấy dạ dày và gan đang phải làm việc quá mức.