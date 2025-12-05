Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nghề viết văn

Cuốn sách của tác giả Uông Triều chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị về hành trình trưởng thành của một người cầm bút. Với kinh nghiệm nhiều cầm bút và làm bên tập viên, tác giả hiểu được người viết thường gặp khó ở đâu và làm cách nào để giải quyết những khó khăn ấy, nhiều kinh nghiệm sáng tác cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

Xuất bản

Cách chị em nhà Bronte khẳng định bản thân trước thế giới rộng lớn

  • Thứ sáu, 5/12/2025 21:00 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Văn chương chính là cánh cửa đưa chị em nhà Bronte ra với thế giới. Những câu chuyện mà họ kể đầy tính bạo liệt và có cấu trúc khá mới so với các tác phẩm đương thời.

Chi em nha Bronte anh 1

Ba chị em nhà Bronte là những tác giả nổi tiếng của nền văn học Anh. Ảnh minh họa: D.V.

Thời hiện đại, đàn ông đàn bà bình đẳng như nhau và gần như bất cứ việc gì đàn ông làm được thì đàn bà cũng “làm ngon”, kể cả việc viết văn và nhiều khi phụ nữ còn có những ưu thế mà đàn ông không có được.

Tất nhiên từ xa xưa phụ nữ không có cái quyền như thế, được đi học, biết chữ dường như là đặc quyền của đàn ông và vì thế văn chương ngày xưa gần như là thế giới của nam giới. Thời cổ đại, trung đại, ta rất khó tìm thấy một tác giả là nữ giới. Rồi ở nước Anh xuất hiện những nữ nhà văn xuất sắc đầu tiên.

Trong các nữ nhà văn của nước Anh, ba chị em nhà Bronte chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt là Emily Bronte, người đã viết nên kiệt tác Đồi gió hú làm say đắm độc giả bao thế hệ.

Khó mà hình dung nổi một phụ nữ gần như ốm yếu quanh năm và chưa đi đâu quá xa khỏi vùng đất của mình như Emily Bronte lại viết được những trang tiểu thuyết đầy dữ dội và tạo ra được một trong những nhân vật nam phản diện, cuồng nhiệt bậc nhất trong thế giới văn học: Heathcliff.

Nếu câu chuyện đầy tính bạo liệt và có cấu trúc khá mới thời đó là của nam giới thì không mấy ai lạ, nhưng của một phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối thì rất đáng kinh ngạc. Chính người chị gái của Emily Bronte, nhà văn Charlotte Bronte khi giới thiệu cuốn sách của em gái mình đã viết những nhận xét rất xác đáng: “Đồi gió hú đẽo tạc trong một xưởng hoang dại bằng những dụng cụ đơn sơ, từ chất liệu mộc mạc.

Nhà điêu khắc thấy một khối đá granit trên một cánh đồng hoang quạnh quẽ... Chàng làm việc với một cái đục thô sơ và không theo mẫu nào ngoài thị ảnh từ những suy tư của chàng. Với thời gian và lao động, khối đá mang hình người.

Và kia, nó sừng sững đứng, đồ sộ, đen đúa và cau có, nửa tượng, nửa núi đá: Là tượng thì khủng khiếp và giống như quỷ; là núi đá thì hầu như đẹp, vì nó có màu xám dịu và mặc lớp rêu của đồng hoang và đám thạch nam với những chùm hoa hình chuông và hương thơm ngạt ngào của nó, vẫn thuỷ chung mọc sát dưới chân gã khổng lồ ấy”.

Cùng với em gái của mình, Charlotte Bronte cũng có cuốn Jane Eyre lừng danh, sánh ngang với kiệt tác của cô em gái và một người em gái nữa, Anne Bronte có cuốn Người tá điền đồi Wildfell. Ba chị em nhà Bronte đã làm nên hiện tượng hiếm cótrong lịch sử văn học khi đều là những nhà văn nổi tiếng trong cùng một gia đình.

Ví dụ của chị em nhà Bronte để chứng minh rằng, nữ giới có thể viết văn rất hay và thậm chí dữ dội, bạo liệt, một phẩm chất mà nhiều người thường nghĩ rằng chỉ nam giới mới có. Nước Anh cổ điển còn có một nữ nhà văn nổi tiếng là Jane Austen với những tác phẩm nổi tiếng như Kiêu hãnh và định kiến, Lý trí và tình cảm

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Chị em nhà Bronte Emily Bronte Charlotte Bronte Đồi gió hú Bạo liệt Chị em nhà Bronte

    Đọc tiếp

    Vi sao mot so dia danh duoc van chuong uu ai? hinh anh

    Vì sao một số địa danh được văn chương ưu ái?

    07:00 1/12/2025 07:00 1/12/2025

    0

    Bề dày văn hóa, lịch sử cùng nhiều nét riêng độc đáo, khiến một số địa danh trở thành "chất liệu" màu mỡ, xuất hiện thường xuyên trong văn chương. Điều này là một may mắn.

    'Dia nguc tran gian' cua cac thuy thu hinh anh

    'Địa ngục trần gian' của các thủy thủ

    1 giờ trước 20:34 5/12/2025

    0

    Lênh đênh trên các chiến hạm nhiều tháng trời giống như sống trong địa ngục. Điều kiện sinh hoạt của các thủy thủ rất kham khổ, bẩn. Không những thế, họ còn bị đối xử hà khắc.

    Phat hien dac biet quan trong tu khai quat thuyen co o Bac Ninh hinh anh

    Phát hiện đặc biệt quan trọng từ khai quật thuyền cổ ở Bắc Ninh

    2 giờ trước 20:13 5/12/2025

    0

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 6587/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị triển khai các biện pháp bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị thuyền cổ phát hiện tại khu phố Công Hà, phường Song Liễu (thị xã Thuận Thành).

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý