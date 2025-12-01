Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nghề viết văn

Cuốn sách của tác giả Uông Triều chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị về hành trình trưởng thành của một người cầm bút. Với kinh nghiệm nhiều cầm bút và làm bên tập viên, tác giả hiểu được người viết thường gặp khó ở đâu và làm cách nào để giải quyết những khó khăn ấy, nhiều kinh nghiệm sáng tác cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

Xuất bản

Vì sao một số địa danh được văn chương ưu ái?

  • Thứ hai, 1/12/2025 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bề dày văn hóa, lịch sử cùng nhiều nét riêng độc đáo, khiến một số địa danh trở thành "chất liệu" màu mỡ, xuất hiện thường xuyên trong văn chương. Điều này là một may mắn.

Dia danh anh 1

Hà Nội là một địa danh quen thuộc, xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học. Ảnh minh họa: Tranh của Bùi Xuân Phái.

Viết về quê hương thì có lợi gì? Trước hết ấy là mảnh đất quen thuộc với người viết, viết về thứ quen thuộc thì tự tin, dễ dàng hơn. Và nếu may mắn, quê hương là một vùng đất đặc sắc thì chỉ cần quan sát những người xung quanh, lắng nghe câu chuyện của họ và thổi hồn nghệ thuật vào có thể… đã thành công.

Khi tôi mới viết văn, khi biết tôi lớn lên ở vùng Đông Bắc, một bạn văn lớn tuổi đã bảo tôi: “Cậu chỉ cần viết về vùng quê của mình đã tha hồ tung bút, phải tìm đâu cho xa. Nào là sông Bạch Đằng, núi Yên Tử, biên giới phía Bắc…”. Và giai đoạn đầu của nghề văn, tôi hầu như chỉ viết về vùng đất quê hương mình. Đó chính những lợi thế, may mắn người viết được thừa hưởng từ nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Thế còn nếu người viết sinh trưởng ở những vùng quê không được ưu đãi về “khí hậu văn học” thì họ sẽ viết ra sao? Tất nhiên sự lựa chọn sẽ hạn chế nhưng không phải không viết hay được.

Trước đây vùng nông thôn, đồng thời là quê hương của nhiều nhà văn từng được viết rất hay. Từ những người như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan… cho đến lớp sau này như Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trường, Dương Hướng… đều có những tác phẩm viết về nông thôn đặc sắc.

Những nhà văn lớn lên ở thành thị cũng có những tác phẩm rất đáng kể như Khái Hưng, Vũ Bằng, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng… Nhưng có người sẽ bảo, ngày xưa nhiều chuyện hay chứ bây giờ thành phố và nông thôn tìm được cái gì đặc sắc để viết?

Tất nhiên, chủ đề nông thôn và thành thị đã được khai thác nhiều, những nhà văn sống ở những vùng đất ấy cũng rất đông, đi theo đường cũ sẽ lặp lại và khó vượt qua được những tên tuổi lớn. Nhưng chẳng phải những tác phẩm của Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn là những người sinh trưởng ở Hà Nội và viết về đô thị Hà Nội hiện tại vẫn là những cuốn sách đáng đọc đó sao. Chỉ có đề tài về nông thôn Bắc Bộ theo quan sát của tôi thì gần đây ít thấy có cuốn nào thật đáng chú ý, hay là do hiếm các nhà văn sinh sống ở đó?

Không ai có quyền chọn quê hương cho mình, cũng như không có quyền chọn cha mẹ, đó là một mặc định mà chúng ta phải chấp nhận. Quê hương có thể trù phú, tươi mát hoặc khó khăn, khô cằn.

Mỗi vùng đất góp phần bồi đắp tâm hồn con người theo cách khác nhau và với nghề viết, nó ảnh hưởng ít nhiều tới sự lựa chọn và cách viết. Nhưng dù quê hương có thế nào, tôi nghĩ những trang viết về vùng đất khai sinh ra mình luôn được người viết trân trọng, biết ơn và yêu quý.

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Địa danh Nguyễn Khắc Trường Lê Lựu Núi Yên Tử Dương Hướng Địa danh

    Đọc tiếp

    Nguyen Ngoc Tu va manh hon mien song nuoc hinh anh

    Nguyễn Ngọc Tư và mảnh hồn miền sông nước

    14 giờ trước 18:51 30/11/2025

    0

    Văn chương của Nguyễn Ngọc Tư gắn liền với vùng đất Nam Bộ quê hương cô. Đọc từng trang viết, cái hồn hậu, chất phác mà sâu nặng nghĩa tình của mảnh đất ấy hiện lên thật sống động.

    Ton trong cong dong trong khai thac cac gia tri van hoa hinh anh

    Tôn trọng cộng đồng trong khai thác các giá trị văn hóa

    12 giờ trước 21:29 30/11/2025

    0

    Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển bùng nổ của kinh tế sáng tạo tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa, đã và đang xuất hiện tình trạng vay mượn, thiếu tôn trọng nguồn gốc, làm méo mó giá trị văn hóa, tác động tiêu cực đến cộng đồng.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý