8 cuốn sách bị từ chối nhiều lần nhất trước khi thành best-seller

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance (Thiền và Nghệ thuật Bảo trì xe máy) - 121 lần: Khám phá triết học của Robert Pirsig về cuộc sống và cơ học, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, đã phải đối mặt với 121 lần từ chối trước khi một nhà xuất bản chấp nhận. Nhiều người cho rằng nó quá trí tuệ và hẹp đối với thị trường. Tuy nhiên, cuốn sách vẫn bán được hàng triệu bản và là một tác phẩm kinh điển, được ca ngợi vì những hiểu biết sâu sắc và phong cách tường thuật độc đáo của tác giả. Ảnh: Zambezi Joy Society.