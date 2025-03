Ai đứng sau 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'?

Bộ phim "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo-gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Netflix.

Theo The Korea Times, đây là một bộ phim khắc họa tinh tế những câu chuyện đẹp đẽ nhưng nhiều khổ đau của ba thế hệ phụ nữ, mẹ của Ae-sun, Ae-sun và con gái bà, từ những năm 1960 đến nay tại đảo Jeju.

Sau khi ra mắt ngày 7/3, bộ phim đã nhanh chóng vào top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix toàn cầu suốt hai tuần.

Poster phim Fight for My Way 2017. Ảnh: KBS.

Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi bà tham gia trước đây, Lim cho biết: "Tôi không nghĩ rằng việc tên tuổi của biên kịch lấn át tác phẩm là điều tốt. Tôi chỉ muốn tiếp tục đóng vai trò truyền tải câu chuyện đến người xem".

Dựa trên những manh mối ít ỏi từ một cuộc phỏng vấn năm 2017 cho bộ phim truyền hình Fight For My Way, người ta tin rằng Lim là một nữ biên kịch tự học hỏi. Bà vào khoảng hơn 40 tuổi và đã bắt đầu sự nghiệp biên kịch của mình vào cuối những năm 20 tuổi.

Từ viên ngọc ẩn giấu đến bậc thầy kể chuyện

Lim cho tới nay đã khẳng định được tên tuổi của mình bằng cách viết nên nhiều kịch bản phim tạo được sự đồng cảm và nhân văn. Bà được ghi nhận với khả năng kể chuyện tinh tế, khai thác những điều phi thường từ câu chuyện của nhiều con người người bình thường.

Lim lần đầu tiên tạo được tiếng vang vào năm 2013 khi giành giải thưởng tại một cuộc thi kịch bản phim truyền hình với tác phẩm Samchungi (tạm dịch là "những giấc mơ nở rộ ở độ tuổi 30".

Một cảnh trong Becky's Back. Ảnh: KBS.

Năm 2014, Lim đã giành chiến thắng trong Cuộc thi kịch bản phim truyền hình MBC và ra mắt với bộ phim Lump in My Life. Bộ phim được khen ngợi vì khắc họa tinh tế mối quan hệ gia đình giữa một ông già thô lỗ và cô cháu gái, người vô tình trở thành gánh nặng cho gia đình khi còn nhỏ. Khi buộc phải sống chung, họ đã vượt qua sự oán giận, xung đột, hòa giải và cuối cùng chỉ còn lại tình yêu thương.

Sau đó, bộ phim truyền hình dài bốn tập của đài KBS Becky's Back (2016) đã đưa Lim trở thành tâm điểm chú ý. Tác phẩm này lấy bối cảnh trên đảo Seomwol yên bình, tập trung vào sự trở lại hỗn loạn và hài hước của cô nàng "Scarlett O'Hara" của hòn đảo, Yang Baek-hee.

Poster phim When the Camellia Blooms. Ảnh: KBS.

Bộ phim kể về quá trình chữa lành, khám phá những tổn thương trong quá khứ của Baek-hee, hoàn cảnh dẫn đến sự ra đi của cô và sức mạnh cứu chuộc của cộng đồng. Bộ phim đã vượt qua mọi kỳ vọng, đạt được tỷ suất người xem cao và được ca ngợi vì khắc họa rất hấp dẫn tình yêu và sự cứu chuộc.

Tác phẩm này đặt nền tảng cho Lim chấp bút thêm nhiều bộ phim truyền hình khác cho đài KBS như Fight for My Way (2017) và When the Camellia Blooms (2019).

Đặc biệt, When the Camellia Blooms có sự kết hợp hấp dẫn giữa lãng mạn và ly kỳ đã đưa tên tuổi Lim đi xa hơn. Bộ phim đạt tỷ suất người xem hơn 20%, khẳng định Lim là một trong những biên kịch phim truyền hình có ảnh hưởng nhất của Hàn Quốc.

Lồng ghép thực tại xã hội vào phim tình cảm

Nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun cho biết Lim chính là một trong những người khởi đầu xu hướng đưa các chủ đề xã hội vào phim tình cảm, vốn thường tập trung vào tình yêu cá nhân.

"Những bộ phim này được gọi là 'phim tình cảm xã hội', khám phá vẻ đẹp của tình yêu trong bối cảnh xã hội hoặc giai cấp và thậm chí đề cập đến các vấn đề của nhóm thiểu số xã hội và sự phân biệt đối xử. Lim là một tên tuổi nổi bật", ông nói.

Một cảnh trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Ảnh: Netflix.

Những yếu tố này một lần nữa được thể hiện rất rõ nét trong When Life Gives You Tangerines. Trong đó, Lim tiếp tục đề cao những giá trị tốt đẹp giữa nghịch cảnh và sức mạnh của sự kết nối cộng đồng.

Phim khắc họa một Ae-soon đầy nhiệt huyết và nổi loạn, người khao khát thoát khỏi Jeju nhưng buộc phải thỏa hiệp với thực tế. Luôn bên cô là Gwan-sik kiên định. Mặc dù hoàn cảnh đầy thử thách, Ae-soon và Gwan-sik vẫn nhận được tình yêu thương từ những người hàng xóm.

Ngay cả khi mất đi một đứa con và phải vật lộn để tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống, những người hàng xóm vẫn âm thầm giúp đỡ. Dù cách ăn nói có vẻ thô lỗ, trái tim họ tràn ngập sự ấm áp.

Như câu nói "một người hàng xóm gần gũi còn hơn một người họ hàng xa", bộ phim nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối của cộng đồng.

Nhà phê bình Jung cũng cho biết thêm: "Mặc dù tác phẩm thể hiện rõ nhiều yếu tố Hàn Quốc trong bối cảnh lịch sử của nó, tính phổ quát của câu chuyện này là về giá trị gia đình”.

Một nhà phê bình khác là Kim Hern-sik lưu ý rằng sức mạnh của bộ phim còn nằm ở tính chân thực. "Bộ phim đã mô tả một cách sống động cuộc sống khắc nghiệt và tuyệt vọng của phụ nữ trải dài qua ba thế hệ. Nhưng vượt lên điều đó, bộ phim mang đến hy vọng, tình yêu và tính nhân văn của bình đẳng giới", ông nói.

"Ae-sun và Gwan-sik muốn nói rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ vẫn có thể vượt qua khi có một người bạn đồng hành kiên định bên cạnh. Cốt truyện này khiến bạn dũng cảm mơ về tương lai, vượt lên sự tuyệt vọng, mang đến sức mạnh tích cực để sống và để lại ấn tượng sâu sắc", Kim Hern-sik cho hay.