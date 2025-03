Sách in là mỏ vàng lớn nhất của Amazon

Từ một nhà bán sách trực tuyến khiêm tốn, Amazon đã âm thầm xây dựng một đế chế xuất bản khổng lồ trị giá hàng chục tỷ USD. Một tài liệu mật vừa được rò rỉ tiết lộ: sách in vẫn là mỏ vàng lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ, bất chấp kỳ vọng ban đầu vào sách điện tử.

Một cái nhìn trừu tượng về đế chế sách số của Amazon: công nghệ, dữ liệu và giấy in giao thoa giữa thực tại và tương lai đọc sách toàn cầu.

Người khổng lồ giấu mình giữa những con chữ

Tưởng chừng chỉ là “đứa con đầu lòng” đưa Jeff Bezos khởi nghiệp vào năm 1994, mảng kinh doanh sách in của Amazon sau ba thập kỷ vẫn là một cỗ máy tạo tiền thầm lặng, đáng kinh ngạc. Nhưng phải đến khi tờ Business Insider tiếp cận được một tài liệu nội bộ dài 25 trang được đánh dấu “mật”, bức màn về thế lực thực sự của Amazon trong ngành xuất bản mới được vén lên.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, doanh thu từ danh mục sách của Amazon lên đến 16,9 tỷ USD . Con số khổng lồ này bao gồm cả sách in, sách điện tử và sách nói - những con chữ được bán ra hàng trăm triệu bản mỗi tháng.

Mỹ là thị trường chủ lực đã chiếm hơn 9,5 tỷ USD , gần như một nửa doanh thu toàn cầu. Tại đây, chỉ trong vòng 10 tháng, Amazon đã bán được hơn 456,5 triệu cuốn sách in và 419,8 triệu sách điện tử. Trung bình mỗi tháng, riêng nước Mỹ, Amazon tiêu thụ tới 87 triệu ấn phẩm.

Cuộc chiến giữa giấy và pixel

Nhiều người từng tin rằng sách điện tử sẽ là tương lai, nhất là sau khi Amazon ra mắt Kindle vào năm 2007. Nhưng thực tế lại khác. Dữ liệu từ chính Amazon hé lộ: doanh thu từ sách in cao gấp ba lần sách điện tử tại Mỹ - 7,4 tỷ USD so với 2 tỷ USD trong năm 2022. Thậm chí, giá bán trung bình của sách in cũng cao hơn gấp 3 lần so với sách điện tử.

Một cuộc khảo sát của Pew năm 2022 càng cho thấy điều bất ngờ: 65% người trưởng thành tại Mỹ vẫn chọn đọc sách in, chỉ 30% chọn sách điện tử. Định dạng kỹ thuật số dù tiện lợi vẫn chưa thể lật đổ được trải nghiệm vật lý khi cầm một cuốn sách giấy.

Từ đế chế sách đến cuộc chơi quyền lực

Chỉ riêng tháng 1/2022, Amazon thu về hơn 2 tỷ USD doanh số sách toàn cầu. Sau đó, doanh thu dao động từ 1,5 đến 1,8 tỷ USD mỗi tháng. Những con số này khiến giới xuất bản không khỏi lo ngại.

Amazon không chỉ bán sách họ đang định hình lại thị trường. Chính vì thế, họ đang đối mặt với cáo buộc độc quyền từ FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ). Hiệp hội Nhà sách Mỹ cũng từng yêu cầu điều tra về “sức ảnh hưởng áp đảo” của Amazon.

Dù vậy, người phát ngôn của Amazon khẳng định họ đang hoạt động trong một “môi trường cạnh tranh”, nơi các chuỗi hiệu sách và nhà bán lẻ nhỏ lẻ vẫn tăng trưởng mạnh.

Khi Amazon không chỉ bán sách, mà bán văn hóa tiêu dùng

Trong bóng tối của các thương vụ công nghệ đình đám, Amazon vẫn lặng lẽ gieo chữ và thu tiền. Tài liệu rò rỉ chỉ là một phần nhỏ của bức tranh lớn nơi một gã khổng lồ công nghệ âm thầm thao túng ngành sách như một tay chơi kỳ cựu.

Giữa kỷ nguyên số, khi mọi thứ có thể “đọc bằng tai” hoặc “nghe bằng máy”, việc Amazon vẫn thu hàng tỷ USD từ sách in là một minh chứng: con người, dù hiện đại đến đâu, vẫn yêu thích sự lật giở của những trang giấy cũ. Và trong thế giới đó, Amazon chính là kẻ gác cổng - nắm giữ những chìa khóa quyền lực nhất.