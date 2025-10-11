Hội Xuất bản quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Xuất bản Việt Nam, nhiều hội viên đã chuyển tiền, quà quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng chịu thiệt hại do bão lũ.

Bộ đội tới giúp thầy trò Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT Hữu Lũng trên địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả của ngập lụt sáng 10/10. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Trong những ngày vừa qua, do bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 và 11, gió mạnh, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân ở một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức vận động ủng hộ đồng bào, khắc phục thiệt hại.

Theo đó, Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam kêu gọi các hội viên tổ chức, hội viên cá nhân, các đơn vị trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam, các đơn vị xuất bản, phát hành toàn ngành và bạn đọc trên cả nước quyên góp, ủng hộ tiền, sách, vở và đồ dùng học tập… dành tặng cho đồng bào, đặc biệt là học sinh các khu vực chịu ảnh hưởng bão, lũ.

Hội Xuất bản Việt Nam sẽ thay mặt các cơ quan, đơn vị chuyển tiền đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trực tiếp chuyển hiện vật ủng hộ đến đồng bào, học sinh vùng bị thiên tai trong thời gian sớm nhất; đồng thời sẽ công khai số tiền và hiện vật ủng hộ, bảo đảm được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.

Trong thời gian từ ngày 10/10/2025 đến ngày 25/10/2025, bạn đọc, mạnh thường quân có thể tham gia ủng hộ thông qua Hội Xuất bản Việt Nam bằng hai cách chuyển tiền tài khoản và tiền mặt, hiện vật trực tiếp.

TÀI KHOẢN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ - Tên tài khoản: Hội Xuất bản Việt Nam - Số tài khoản: 113000000733 Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ “TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN + ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT” TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT/ HIỆN VẬT - Hiện vật tiếp nhận: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở (tập) - Địa điểm tiếp nhận: Số 10 Đường Thành, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Người tiếp nhận ủng hộ: Bà Mai Quỳnh Giao, Chánh Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam, Điện thoại: 0913.096.583 (Tại TP. Hồ Chí Minh, nếu các cá nhân, đơn vị cần sự phối hợp trong quá trình thực hiện thì liên hệ với ông Lê Hoàng - Trưởng Văn phòng đại diện Hội Xuất bản Việt Nam phía Nam, Điện thoại: 0903.807.461)

Ngay sau khi phát động, nhiều hội viên cá nhân và tổ chức đã lập tức ủng hộ theo lời kêu gọi của Hội Xuất bản Việt Nam trong sáng 11/10. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Đường sách TP.HCM và tập thể người lao động của Văn phòng Hội Xuất bản phía Nam; Công ty Đông A; Câu lạc bộ Phát hành sách miền Nam; Công ty sách Thái Hà; Công Ty Văn Hóa Hương Trang; Nhà sách Kinh tế... đều đã đóng góp theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Hội.