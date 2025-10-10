Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thư chúc mừng 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản

  • Thứ sáu, 10/10/2025 15:28 (GMT+7)
  • 15:28 10/10/2025

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, in và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2025)

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam,

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi trân trọng gửi đến toàn thể các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc vì những cống hiến tâm huyết, bền bỉ cho sự nghiệp văn hóa và tri thức của đất nước.

Hơn bảy thập kỷ qua, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam đã khẳng định vị thế là một lĩnh vực văn hóa - tư tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là bộ phận của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi cuốn sách, mỗi ấn phẩm không chỉ là sản phẩm trí tuệ, mà còn là kết tinh của tinh thần, bản sắc và khát vọng Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta hãy lấy sự kết hợp giữa truyền thống hiếu học và khát vọng tri thức - đổi mới thể chế - sức mạnh công nghệ - hội nhập toàn cầu là động lực phát triển; tri thức và bản sắc văn hóa Việt Nam là tài nguyên phát triển; chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm và đột phá chiến lược; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “làm sách” sang “gieo hạt văn hóa”.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết để kết nối sức mạnh, sáng tạo, đột phá về tư duy, cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xuất bản Việt Nam trước ngưỡng cửa số hóa và AI

Theo GS.TS Đinh Xuân Dũng, xuất bản hiện nay muốn phát triển, phải xem số hóa và AI là cơ hội sống còn; ông lưu ý, dù công nghệ có thay đổi đến đâu, sứ mệnh cao cả của xuất bản là tích lũy và truyền bá tri thức.

08:38 10/10/2025

Hội Xuất bản trao quà tới học sinh khó khăn tỉnh Tuyên Quang

40 suất học bổng, 4 bộ máy tính, sách điện tử cùng nhiều đồ dùng học tập có ý nghĩa thiết thực được Hội Xuất bản Việt Nam gửi tới các em học sinh tại tỉnh Tuyên Quang.

21:00 9/10/2025

Việt Nam cần một trục cao tốc cho tri thức

Ông Nguyễn Cảnh Bình nhận định ngành xuất bản Việt còn ba “nút thắt” cần tháo gỡ: hệ thống thư viện yếu, thiếu "chợ sách điện tử” và một cơ chế xuất khẩu tác phẩm Việt ra thế giới.

11:00 10/10/2025

Di san thuc su cua Ly Tieu Long hinh anh

Di sản thực sự của Lý Tiểu Long

41 phút trước 17:45 12/10/2025

0

Cuốn tiểu sử “Water Mirror Echo” của Jeff Chang kể về cuộc đời và di sản của Lý Tiểu Long với tư cách là một người Mỹ gốc Á mở đường cho sự đa dạng tại Hollywood.

Mo hoi cua nghe 'shipper' tai Trung Quoc hinh anh

Mồ hôi của nghề 'shipper' tại Trung Quốc

4 giờ trước 14:47 12/10/2025

0

Trong cuốn hồi ký có thể thôi miên "I Deliver Parcels in Beijing", Hu Anyan mô tả những chi tiết nhỏ nhặt của công việc giao hàng thầm lặng.

