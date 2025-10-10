Thư chúc mừng 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, in và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2025)

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam,

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi trân trọng gửi đến toàn thể các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc vì những cống hiến tâm huyết, bền bỉ cho sự nghiệp văn hóa và tri thức của đất nước.

Hơn bảy thập kỷ qua, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam đã khẳng định vị thế là một lĩnh vực văn hóa - tư tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là bộ phận của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi cuốn sách, mỗi ấn phẩm không chỉ là sản phẩm trí tuệ, mà còn là kết tinh của tinh thần, bản sắc và khát vọng Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta hãy lấy sự kết hợp giữa truyền thống hiếu học và khát vọng tri thức - đổi mới thể chế - sức mạnh công nghệ - hội nhập toàn cầu là động lực phát triển; tri thức và bản sắc văn hóa Việt Nam là tài nguyên phát triển; chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm và đột phá chiến lược; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “làm sách” sang “gieo hạt văn hóa”.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết để kết nối sức mạnh, sáng tạo, đột phá về tư duy, cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch