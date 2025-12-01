Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xử lý xe container chở hàng quá tải ghi chữ 'cứu trợ miền Trung'

  • Thứ hai, 1/12/2025 20:02 (GMT+7)
Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Phạm Ngọc H. do chở hàng quá tải khi tham gia giao thông.

Trước đó, lúc 19h5 ngày 26/11, trên tuyến quốc lộ 80, xã Phú Hựu, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra xe container do tài xế Phạm Ngọc H. (44 tuổi, ngụ thôn Xuân Đông, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, phát hiện vi phạm chở gạo vượt quá tải trọng cho phép là 76%.

Phương tiện vi phạm tải trọng có dán băng rôn với dòng chữ chở hàng cứu trợ đồng bào miền Trung.

Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phía trước đầu xe ô tô đầu kéo dán băng rôn có dòng chữ: "Hàng cứu trợ đồng bào miền Trung" và hai lá cờ Tổ quốc gắn ở hai bên gương chiếu hậu.

Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu tài xế H. không cung cấp được giấy tờ, tài liệu chứng minh số gạo trên là hàng cứu trợ cũng như không có cơ quan, tổ chức nào đứng ra điều hành việc vận chuyển số gạo trên để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Còn đối với hai lá cờ Tổ quốc và băng rôn trên tài xế trình bày trong quá trình chờ nhận hàng tại kho gạo Minh Triết (tọa lạc xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thì có một người đàn ông tự xưng quen với chủ xe và mang lại dán, gắn lên xe.

Tổ cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế lái xe cam kết tự tháo dỡ băng rôn và hai lá cờ Tổ quốc. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe H. về hành vi chở hàng quá tải trọng cho phép.

