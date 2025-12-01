Lên cầu vượt vào giờ cấm, người đàn ông bị xe container cán tử vong

Sau khi xảy ra va chạm với xe container, người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra trên cầu vượt ngã tư 550 (TP.HCM).

Ngày 1/12, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 1/12, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ, lưu thông trên tuyến đường ĐT.743, theo hướng từ phường Dĩ An đi phường An Phú (TP.HCM).

Khi đi lên trên cầu vượt ngã tư 550, xe máy bị xe container lưu thông cùng chiều tông trúng. Sau khi xảy ra va chạm, xe máy và người điều khiển ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông M.V.Q. (53 tuổi, quê Cần Thơ). Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo ghi nhận, cầu vượt ngã tư 550 có biển báo chỉ cho phép xe máy lưu thông trên cầu vào giờ cao điểm từ 6 tới 8h sáng và 16h30-18h30 hàng ngày.