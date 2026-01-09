Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe đạp điện va chạm xe máy điện, thiếu niên 16 tuổi tử vong

  • Thứ sáu, 9/1/2026 14:08 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Vụ tai nạn liên hoàn giữa các xe máy điện tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, khiến một thiếu niên tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

Tai nan xe dien anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.

Sáng 9/1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Bình Phước và Đội Cảnh sát giao thông số 4 đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thiếu niên tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8/1, Thái Hoàng Huy (16 tuổi, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân, hướng từ đường Hồ Xuân Hương ra đường ĐT.741.

Khi đến khu phố Phú Tân (phường Bình Phước), Huy bất ngờ tông vào xe đạp điện do Lê Trần Quang Long (16 tuổi, ngụ khu phố Tân Đồng 4, phường Bình Phước) điều khiển chở phía sau là Nguyễn Quang Sang (15 tuổi, ngụ khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đạp điện của Long tiếp tục va chạm với xe của Võ Huy Phú (15 tuổi) điều khiển xe máy điện biển số 93PA-106.04 chở phía sau là Bùi Thanh Phát (15 tuổi) cùng ngụ khu phố Tân Trà 2 (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) là bạn của Long đang lưu thông cùng chiều sát bên phải đường.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 5 người trên 3 phương tiện bị ngã xuống đường. Thái Hoàng Huy tử vong sau đó. Bùi Thanh Phát, Lê Trần Quang Long, Nguyễn Quang Sang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

