Tai nạn liên hoàn, cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ kéo dài

Ngày 27/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, thuộc Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tiết giao thông, khẩn trương giải tỏa hiện trường, điều tra và tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông liên hoàn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương khiến 6 ôtô bị hư hỏng, ùn ứ giao thông kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 ngày 27/11, ôtô 16 chỗ biển kiểm soát 67A-003… chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi từ hướng Thành phố về miền Tây.

Nút giao thông bị ùn ứ sau vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: TTXVN phát.

Khi lưu thông đến Km22+100, thuộc địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, tài xế xe phát hiện phía trước có nhiều phương tiện nên giảm tốc độ di chuyển chậm.

Khi xe phía trước giảm tốc độ, các ôtô con, xe tải và xe đầu kéo điều khiển chạy phía sau không kịp xử lý đã va chạm mạnh vào đuôi các ôtô phía trước, làm 6 ôtô bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên làn 1 của cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến các phương tiện từ Thành phố đi miền Tây bị ùn ứ kéo dài, phải di chuyển trên làn đường số 2 và làn khẩn cấp để chạy qua khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã khẩn trương có mặt, phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tiết giao thông, giải tỏa hiện trường, hướng dẫn cho các xe di chuyển lên các hướng ra Quốc lộ 1 để giảm bớt ùn tắc.