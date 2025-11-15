Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Một cán bộ công an tử vong nằm trên đường ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 15/11/2025 09:02 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Một cán bộ công an phường, từng công tác tại đội cảnh sát giao thông được phát hiện nằm tử vong trên đường, nghi do tai nạn. Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 15/11, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một cán bộ công an, được phát hiện nằm trên đường.

Nạn nhân được xác định là anh C., cán bộ công an phường Lái Thiêu, TP.HCM. Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, anh C. là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ)

Tai nan anh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đêm 14/11, anh C. được phát hiện nằm bất động trên đường 22/12 đoạn thuộc phường Thuận Giao. Sau khi kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong, người đi đường trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về để phục vụ điều tra và làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận, nạn nhân tử vong nghi do bị tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Điều tra cái chết bất thường của người phụ nữ tại khu vườn sau nhà

Theo người nhà, bà Q. tử vong trong tư thế nằm ngửa, vùng gáy bị đa chấn thương lõm sâu, máu bắn lên tường; khuôn mặt bị che bằng tấm bạt màu xanh. Sau khi kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện mất một vòng vàng và đôi khuyên tai của bà, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

45 phút trước

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Ngày 14/11, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp nhận điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 7C.

16 giờ trước

Cháy cửa hàng tạp hóa, một phụ nữ tử vong

Rạng sáng 12/11, trên địa bàn xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại một cửa hàng tạp hóa, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

10:25 12/11/2025

https://tienphong.vn/mot-can-bo-cong-an-tu-vong-nam-tren-duong-o-tphcm-post1796361.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Tai nạn Thành phố Hồ Chí Minh Tử vong Phường Lái Thiêu phường Thuận An Cán bộ công an

    Đọc tiếp

    Ha Noi: Phe duyet phuong an tuyen cau Le Thanh vuot song Day hinh anh

    Hà Nội: Phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy

    13 phút trước 09:30 15/11/2025

    0

    Tuyến đường giao thông dài 2,6 km có điểm đầu giao với tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với đê Tả Đáy. Trong đó, cầu Lê Thanh vượt sông Đáy có bề rộng 21 m, chiều dài khoảng 320 m. Dự án được triển khai tại các xã Hồng Sơn, Vân Đình (Hà Nội).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý