Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Điều tra cái chết bất thường của người phụ nữ tại khu vườn sau nhà

  • Thứ bảy, 15/11/2025 08:58 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Theo người nhà, bà Q. tử vong trong tư thế nằm ngửa, vùng gáy bị đa chấn thương lõm sâu, máu bắn lên tường; khuôn mặt bị che bằng tấm bạt màu xanh. Sau khi kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện mất một vòng vàng và đôi khuyên tai của bà, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Ngày 15/11, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ một phụ nữ hơn 60 tuổi tử vong trong tình trạng bất thường tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc.

Tu vong anh 1

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường.

Bước đầu, nạn nhân được xác định bị sát hại và mất tài sản bằng vàng trị giá gần 30 triệu đồng. Một người đàn ông đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nạn nhân là bà L.H.Q. Theo chị L.N.H (35 tuổi, con gái nạn nhân), sáng 14/11 chị gọi về nhà dặn hai con nhờ bà ngoại trả tiền cho người giao hàng nhưng không ai thấy bà đâu. Lo lắng, chị H. trở về nhà sớm và kiểm tra camera an ninh thì phát hiện mẹ mình nằm bất động tại khu vườn sau.

Theo chị H. tại hiện trường, mẹ chị - bà Q. tử vong trong tư thế nằm ngửa, vùng gáy bị đa chấn thương lõm sâu, máu bắn lên tường; khuôn mặt bị che bằng tấm bạc màu xanh. Sau khi kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện mất một vòng vàng và đôi khuyên tai của bà, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Tu vong anh 2

Người thân bà Q. tại cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất toàn bộ dữ liệu camera để điều tra.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Ngày 14/11, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp nhận điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 7C.

16 giờ trước

Danh tính nạn nhân tử vong ở trường mầm non tại Lào Cai

UBND xã Thác Bà cho biết lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tối 13/11, là nữ kế toán của Trường Mầm non Bạch Hà.

16 giờ trước

Cháy lớn ở một trường mầm non, nghi có người tử vong

Trường mầm non Bạch Hà (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ cháy lớn, khiến lực lượng chức năng phải khẩn trương huy động lực lượng để dập lửa, phong tỏa hiện trường.

27:1627 hôm qua

https://tienphong.vn/dieu-tra-cai-chet-bat-thuong-cua-nguoi-phu-nu-tai-khu-vuon-sau-nha-post1796358.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Tử vong TP.HCM điều tra tình trạng bất thường khu vườn sau nhà

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý