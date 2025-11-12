Cháy cửa hàng tạp hóa, một phụ nữ tử vong

Rạng sáng 12/11, trên địa bàn xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại một cửa hàng tạp hóa, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày (12/11), cửa hàng tạp hóa do bà H.T.C. (sinh năm 1964) làm chủ, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, xã Đức Cơ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, UBND xã Đức Cơ đã huy động lực lượng Công an và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa, cứu nạn.

Do trong cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ khu vực, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người; hai người kịp chạy ra ngoài, hai người khác bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã phá cửa sổ đưa hai mẹ con bà H.T.C. (sinh năm 1964) và chị H.T.T. (sinh năm 1986, con gái bà C.) ra ngoài, sơ cứu tại Trung tâm Y tế Đức Cơ, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng lên đến 63% kèm suy hô hấp nên bà H.T.C. đã tử vong, còn chị H.T.T. bị bỏng lửa độ III đang được điều trị tích cực.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ cho biết, khi phát hiện cháy lớn, chồng của bà H.T.C và một người cháu ngủ ở phòng trước đã kịp thoát ra ngoài, còn hai mẹ con bà C ngủ ở phòng trong nên bị mắc kẹt. Khi được cứu ra, người mẹ vẫn còn dấu hiệu sự sống nhưng đã tử vong khi đến bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định nghi do chập điện. Hiện UBND xã Đức Cơ đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.