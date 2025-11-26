Nguyên nhân tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Lạng Sơn

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết, hai người bị thương ở Lạng Sơn.

Khoảnh khắc xe 7 chỗ tông thẳng đầu xe container ở Lạng Sơn Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết.

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 6 người thương vong.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ do xe con đi không đúng phần đường đâm trực diện xe đầu kéo đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h30 cùng ngày tại km 42+600 QL1 giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.xx, kéo sơ mi rơ moc biển số: 98R-013.xx và xe con biển số 19A -483.xx.

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu, 4 người tử vong tại hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt, phân luồng giao thông, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang thụ lý điều tra việc.

Một tuần trước, trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và ôtô.

Xe container (chưa rõ người điều khiển) chạy trên Quốc lộ 28 theo hướng từ Gia Nghĩa về xã Bảo Lâm 5. Khi đến đoạn gần UBND xã Bảo Lâm 5, container va chạm với ôtô loại 5 chỗ ngồi (chưa rõ danh tính tài xế).

Sau cú va chạm, xe container lật nghiêng đè trúng ôtô khiến chiếc xe này bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Ôtô bị xe container đè bẹp dúm, 4 người trong xe bị thương.

Thông tin từ cơ quan chức năng, lúc tai nạn xảy ra, trên hai xe có 5 người, trong đó ôtô có 4 người và xe container có một người.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên cả hai xe bị thương. Ba người ngồi trong ôtô con bị thương nặng được cơ quan chức năng chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm cấp cứu, hai người còn lại bị thương nhẹ.