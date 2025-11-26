Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguyên nhân tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Lạng Sơn

  • Thứ tư, 26/11/2025 20:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết, hai người bị thương ở Lạng Sơn.

Khoảnh khắc xe 7 chỗ tông thẳng đầu xe container ở Lạng Sơn Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết.

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 6 người thương vong.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ do xe con đi không đúng phần đường đâm trực diện xe đầu kéo đi ngược chiều.

Tai nan container Lang Son anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h30 cùng ngày tại km 42+600 QL1 giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.xx, kéo sơ mi rơ moc biển số: 98R-013.xx và xe con biển số 19A -483.xx.

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu, 4 người tử vong tại hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt, phân luồng giao thông, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang thụ lý điều tra việc.

Một tuần trước, trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và ôtô.

Xe container (chưa rõ người điều khiển) chạy trên Quốc lộ 28 theo hướng từ Gia Nghĩa về xã Bảo Lâm 5. Khi đến đoạn gần UBND xã Bảo Lâm 5, container va chạm với ôtô loại 5 chỗ ngồi (chưa rõ danh tính tài xế).

Sau cú va chạm, xe container lật nghiêng đè trúng ôtô khiến chiếc xe này bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Ôtô bị xe container đè bẹp dúm, 4 người trong xe bị thương.

Thông tin từ cơ quan chức năng, lúc tai nạn xảy ra, trên hai xe có 5 người, trong đó ôtô có 4 người và xe container có một người.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên cả hai xe bị thương. Ba người ngồi trong ôtô con bị thương nặng được cơ quan chức năng chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm cấp cứu, hai người còn lại bị thương nhẹ.

Xe 7 chỗ tông xe container, 4 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Vụ va chạm cũng khiến tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng gần 10 km.

4 giờ trước

Hiện trường vụ xe Maybach S600 đâm xe khách làm một người tử vong

Ngày 20/11, Công an phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe ôtô siêu sang Mercedes - Maybach S600.

06:12 21/11/2025

Xe khách tông xe máy bốc cháy, hai người tử vong

Tối 23/11, một vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy tại khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) khiến hai người tử vong, phương tiện hư hỏng nặng.

06:38 24/11/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/nguyen-nhan-tai-nan-tham-khoc-lam-6-nguoi-thuong-vong-o-lang-son-ar989560.html

Minh Tuệ/VTC News

Tai nạn container Lạng Sơn Lạng Sơn Tai nạn Tai nạn Lạng Sơn 4 người tử vong tai nạn 7 chỗ Tai nạn đầu kéo

    Bao so 15 Koto tang gan 3 cap hinh anh

    Bão số 15 Koto tăng gần 3 cấp

    1 giờ trước 21:59 26/11/2025

    0

    Tính đến tối 26/11, bão Koto tăng gần 3 cấp so với dự báo sáng nay, cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 11.

    Tin moi vu nguoi bo om hai con nhay cau hinh anh

    Tin mới vụ người bố ôm hai con nhảy cầu

    2 giờ trước 21:08 26/11/2025

    0

    Anh Võ Văn T. (trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng không thành.

