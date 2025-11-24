Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe khách tông xe máy bốc cháy, hai người tử vong

  • Thứ hai, 24/11/2025 06:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 23/11, một vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy tại khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) khiến hai người tử vong, phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MH.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào tối ngày 23/11, tại khu vực cầu Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe khách chưa rõ BKS di chuyển hướng cầu Thanh Trì đi đường Đỗ Mười va chạm với dải phân cách trên đường và một xe máy.

Một đoạn dải phân cách bị xe khách ủi tung.

Sau cú va chạm, phương tiện bốc cháy, nhiều mảnh vỡ văng khắp đường, một đoạn rào sắt - cột bê tông bị xe khách ủi tung, rơi xuống phía dưới. Giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy (chưa rõ danh tính) tử vong.

Lan can cầu bị húc văng xuống dưới.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ và phân luồng giao thông.

