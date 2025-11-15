Nguyên nhân một cán bộ công an tử vong trên đường ở TP.HCM

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, sau khi bị xe máy tông trực diện, nạn nhân là một cán bộ công an bị văng ra giữa đường nằm bất động và tử vong tại hiện trường.

Ngày 15/11, qua kết quả khám nghiệm tại hiện trường và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trên đường, Công an TP.HCM bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong của anh C - một cán bộ công an phường, là do va chạm giữa hai xe máy.

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, anh C. điều khiển xe máy tốc độ chậm, băng qua đường 22/12 đoạn thuộc phường Thuận Giao, TPHCM.

Khi di chuyển đến tim đường, xe máy của anh C. bị một chiếc xe máy khác không làm chủ được tốc độ, đã tông trực diện. Cú tông mạnh, khiến người điều khiển của hai phương tiện văng giữa đường.

Vụ tai nạn khiến anh C. tử vong, người còn lại bị thương nặng đang được đưa đi cấp tại bệnh viện, hai xe máy hư hỏng phần đầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh C. hiện là cán bộ công an phường Lái Thiêu, TP.HCM. Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, anh C. là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ).

Như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 14/11, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đường 22/12, phường Thuận Giao nên trình báo cơ quan chức năng. Công an TP.HCM sau đó đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên vụ việc.