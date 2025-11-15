Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế taxi công nghệ đi ngược chiều bị phạt 19 triệu đồng

  • Thứ bảy, 15/11/2025 10:57 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Xe taxi công nghệ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM bị người dân ghi hình lại và sau đó đăng lên mạng xã hội. Ngay sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng đã xử phạt tài xế 19.000.000 đồng và trừ 04 điểm Giấy phép lái xe.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/11/2025, Đội CSGT Hàng Xanh nhận được đoạn clip ghi nhận đoạn phim được ghi lại thông qua camera hành trình của người đi đường về 1 xe taxi công nghệ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây. Hành vi xem thường pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

tai xe cong nghe anh 1

Hình ảnh ghi lại tài xế xe công nghệ chạy ngược chiều.

Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành xác minh phương tiện và mời người điều khiển phương tiện taxi công nghệ đến cơ quan làm việc.

Chiều 14/11, tài xế taxi công nghệ đi ngược chiều đã đến đơn vị và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đội CSGT Hàng Xanh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi “đi ngược chiều của đường một chiều”, phạt tiền 19.000.000 đồng và trừ 04 điểm Giấy phép lái xe đối với tài xế.

tai xe cong nghe anh 2

Tài xế xe công nghệ làm việc với CSGT Hàng Xanh.

Trong thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương tự nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Đồng thời, đơn vị mong muốn nhận được thông tin chia sẻ của người dân cùng tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sỹ CSGT phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông”, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

tài xế công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vi phạm giao thông phạt đi ngược chiều

