4 ngày, CSGT TP.HCM phạt nguội gần 400 xe máy leo vỉa hè

  • Thứ tư, 15/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sau 4 ngày cao điểm, CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó gần 400 xe bị phạt nguội qua hình ảnh do leo vỉa hè, 900 xe chạy quá tốc độ.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM vừa thông tin, trong 4 ngày ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn thành phố đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm hơn 1.800 trường hợp; 8 người bị phát hiện điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy.

Đáng chú ý, PC08 đã gửi thông báo “phạt nguội” qua hình ảnh đến gần 1.900 trường hợp chủ xe và người vi phạm. Trong số này, gần 900 trường hợp vi phạm tốc độ, gần 400 trường hợp chạy xe máy chạy trên vỉa hè, hơn 520 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Song song với việc xử lý vi phạm, CSGT TP.HCM tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đại diện PC08 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề cao điểm, tăng cường biện pháp nghiệp vụ nhằm hạn chế ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Lương Ý/VTC News

