Bé gái 10 tuổi đi lạc vào cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Vào khoảng 0h10 ngày 15/10, khi đang làm nhiệm vụ trên đoạn tuyến Km540 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác của Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phát hiện một bé gái đi bộ trên đường.

Cảnh sát giao thông mua đồ ăn và đưa bé gái về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Qua hỏi thăm, nắm thông tin, tổ CSGT được biết bé gái tên N.T.H.M. (10 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin gia đình cung cấp, vào chiều ngày 14/10, sau khi đi học về, M. đi bộ vào bệnh viện ở Cẩm Xuyên để thăm bà. Trên đường trở về nhà, M. bị lạc đường, đi bộ lên cao tốc.

Qua tìm hiểu được biết bố mẹ cháu bé đã mất, hai anh em đang sống cùng bà nội.

Ngay khi biết được địa chỉ của cháu M., tổ công tác đã phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc đưa bé gái 10 tuổi về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.