Hai gia đình gặp tai nạn khi đi khám bệnh: Bé 11 tháng tuổi tử vong

  • Thứ hai, 13/10/2025 11:49 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Bé gái 11 tháng tuổi - một trong số 7 người đi khám bệnh và gặp tai nạn giao thông - đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng 13/10, ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé Đ.T.A.N. (11 tháng tuổi, trú xã Sơn Hà), một trong 7 nạn nhân bị tai nạn giao thông ở TP Đà Nẵng trong lúc đi khám bệnh, đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam kích hoạt báo động đỏ để cứu 7 người bị tai nạn.

“Trong sáng nay, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình bé N.”, ông Quang nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu N. bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín. Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi thăm khám, phẫu thuật thì hiện nay sức khoẻ đã ổn định và đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Như VTC News đưa tin, khoảng 1h ngày 12/10, khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 7 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông, gồm: Đ.T.A.N. (11 tháng tuổi), Đinh Bdap Rosa (18 tháng tuổi), Đinh Y Rohy (6 tuổi), Đinh Văn Phoa (33 tuổi), Hngưi Bdap (35 tuổi), Đinh Đông Dương (37 tuổi) và Đinh Thị Trang (40 tuổi), tất cả đều ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, 7 bệnh nhân này thuộc hai gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi. Khuya 11/10, họ thuê xe từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng để khám bệnh, khi đến đường Võ Chí Công đoạn qua xã Tam Anh, TP Đà Nẵng thì va chạm với xe đầu kéo.

Thống Nhất/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bé 11 Quảng Ngãi chết Quảng Nam Tai nạn giao thông Bé 11 tử vong Tai nạn Hai nhà đi khám Sơn Hà Quảng Ngãi

