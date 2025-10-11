TP.HCM liên tiếp có tai nạn chết người vì ‘điểm mù’

CSGT khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào khu vực “điểm mù” của xe tải, xe container hoặc xe buýt.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 10/10. Ảnh: CSGT.

4 phụ nữ tử vong vì "điểm mù"

Theo số liệu từ Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM), trong 10 tháng đầu năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã được kéo giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là tại các giao lộ đông phương tiện, nơi người điều khiển xe máy thiếu kỹ năng quan sát và xử lý tình huống.

Ngày 3/9, tại giao lộ Dương Thị Mười - Trương Thị Hoa, một vụ va chạm giữa xe mô tô và xe tải đã khiến hai phụ nữ tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển xe máy rẽ vào “điểm mù” của xe tải.

Hơn một tháng sau, ngày 6/10, tại giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, một phụ nữ điều khiển xe máy khi chuyển hướng đã bị xe bồn tông trúng, dẫn đến tử vong. Nguyên nhân được cho là tương tự: Nạn nhân di chuyển đúng vào vùng khuất tầm nhìn của xe bồn.

Đến ngày 10/10, tại giao lộ Lê Quang Đạo – Nguyễn Thị Trên, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ba vụ tai nạn thương tâm, xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn, đều có điểm chung là nạn nhân lọt vào “điểm mù” - khu vực mà tài xế xe tải, xe buýt không thể quan sát được bằng gương chiếu hậu hoặc trực tiếp.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 06/10. Ảnh: CSGT.

CSGT siết chặt kiểm tra tại các giao lộ

Trước thực trạng đáng lo ngại này, Đội CSGT An Sương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt tại các khu vực thường xảy ra va chạm.

Chỉ riêng chiều ngày 10/10, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 15 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 8 trường hợp chạy xe trên vỉa hè, 3 trường hợp vượt đèn đỏ, 4 trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều và nhiều lỗi khác.

Cùng với việc xử lý vi phạm, Đội CSGT An Sương còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học và doanh nghiệp vận tải tổ chức tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông.

Các buổi tuyên truyền được triển khai trực tiếp tại khu dân cư, chợ, trường học nhằm nâng cao nhận thức cho người dân - đặc biệt là phụ nữ, học sinh và thanh thiếu niên – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông.

Với doanh kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, CSGT vận động lắp đặt gương cầu lồi, camera quan sát... trên tất cả các phương tiện để giúp người điều khiển có thể quan sát được các “điểm mù” khi tham gia giao thông.

Đội CSGT An Sương kiểm tra, xử lý người vi phạm đi trên vỉa hè.

Đại diện Đội CSGT An Sương khuyến cáo, người dân khi điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào khu vực “điểm mù” của xe tải, xe container hoặc xe buýt.

Trước đó, hồi cuối tháng tháng 9, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã phát đi thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông do điểm mù của phương tiện.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông diễn ra phức tạp, gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Trong đó, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ôtô tải, ôtô khách, ôtô đầu kéo... gây ra hậu quả rất nặng nề. Từ ngày 15/3 đến ngày 15/9, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 396 vụ tai nạn giao thông, làm 227 người chết, 167 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do các phương tiện xe máy, thô sơ rơi vào điểm mù của ôtô, người điều khiển không kịp quan sát, xử lý dẫn đến va chạm.

Từ thực tế đó, bên cạnh đề nghị các doanh nghiệp vận tải, tài xế, người tham gia giao thông tuân thủ quy định về luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho lái xe các kỹ năng quan sát điểm mù, điều khiển phương tiện an toàn, đặc biệt tại các đoạn đường hẹp, giao lộ, khu dân cư, trường học.

Đặc biệt, các doanh nghiệp cần trang bị hệ thống gương cầu lồi, cảnh báo phù hợp trên phương tiện; lắp đặt gương cầu lồi tại các vị trí cần thiết trong khu vực bến bãi, kho hàng, điểm ra vào phương tiện... nhằm hỗ trợ người lái quan sát, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến điểm mù.

“Điểm mù” là gì? “Điểm mù” là khu vực xung quanh xe mà người lái không thể quan sát được bằng gương chiếu hậu hoặc trực tiếp. Với xe tải, xe container, xe buýt, điểm mù thường nằm ở phía trước đầu xe, hai bên sườn gần cabin và phía sau xe. Khi xe máy hoặc người đi bộ lọt vào vùng này, tài xế rất khó nhận biết, đặc biệt trong lúc phương tiện rẽ hoặc lùi, dẫn đến nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Do đó, khi di chuyển gần xe tải, xe buýt hoặc container, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không đi song song quá lâu. Giữ khoảng cách ít nhất 2-3 mét để tài xế dễ quan sát và phản ứng kịp thời. Trước khi chuyển hướng, quan sát kỹ gương và ra tín hiệu sớm ít nhất 3 giây. Tránh việc rẽ đột ngột trước đầu xe tải – đây là vùng “mù” mà tài xế không thể thấy bạn.