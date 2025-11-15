Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân dùng phương tiện giao thông xanh

  • Thứ bảy, 15/11/2025 06:47 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM tham vấn thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến về phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Xây về lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng và đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM tham vấn thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến.

Giao thong xanh anh 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đề xuất chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31/1/2026.

Phó Thủ tướng lưu ý, báo cáo cần làm rõ từng nhiệm vụ cụ thể về đề xuất cơ chế, chính sách, quy hoạch, dự án đầu tư, nguồn lực, tổ chức thực hiện... gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, cấp trung ương hay địa phương, lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ và những vấn đề có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/1/2026.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông.

Vào tháng 9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM; Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về kiểm định khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng siết chặt quản lý đối với các phương tiện cũ, không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/de-xuat-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-su-dung-phuong-tien-giao-thong-xanh-truoc-3112026-post1796322.tpo

Văn Kiên/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Trần Hồng Hà Văn phòng Chính phủ công văn Phó Thủ tướng phương tiện giao thông giao thông xanh xe điện

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

Đọc tiếp

