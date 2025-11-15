Né camera, né phạt nguội: Những chiếc khẩu trang 'xấu xí'

Trên những con phố đông đúc của Thủ đô, chắc chắn không ít lần chúng ta bắt gặp chiếc biển số xe “vô hình” sau những miếng khẩu trang, decal hay băng dính. Đây không phải trào lưu thời trang mà là hành vi né camera, né phạt nguội.

Một hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng để lại hậu quả vô cùng lớn là coi thường pháp luật, gây khó khăn cho cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ.

Những chiếc khẩu trang trở nên "xấu xí" khi được đeo để che đi biển số xe. Các biển số này gần như bị "tàng hình" khi lưu thông trên đường.

Thực tế cho thấy, trên những tuyến phố đông đúc của Thủ đô, ngoài các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu… thì hành vi cố tình che dán biển số xe cũng được nhiều tài xế “khôn lỏi” áp dụng vì lo sợ bị camera ghi hình và phạt nguội.

Những chiếc “khẩu trang xấu xí” này trên biển số xe không chỉ khiến hình ảnh giao thông mất đi tính thẩm mỹ mà còn phản ánh sự coi thường pháp luật, gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc điều tra và xử lý vi phạm.

Trước hết, chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng, một chiếc xe máy lưu thông bình thường thì biển số xe sẽ là công cụ để định danh và quản lý phương tiện.

Thế nhưng biển số xe cố ý được che đi vài chữ số bởi một miếng khẩu trang, một mẩu decal hoặc một lớp băng dính mờ sẽ khiến hệ thống camera giám sát trên phố không thể nhận diện được rõ số và ngay lập tức, hiệu quả quản lý giao thông giảm đi. Đây là thực trạng mà lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang tập trung xử lý trong thời gian qua.

Hành vi này thể hiện hành động thiếu văn minh và trách nhiệm trong tham gia giao thông.

Ghi nhận vào ngày 13/11, nhiều tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) đã đồng loạt triển khai kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Tại ngã ba Hàng Đậu - Trần Nhật Duật, chỉ trong vòng 1 giờ lực lượng CSGT đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm tài xế cố tình che dán và làm biến dạng biển số xe. Tại đây người vi phạm đưa ra nhiều lý do khác nhau để biện minh cho hành vi của mình.

“Lỡ mà đi sai làn đường, em sợ camera phạt nguội nên em dán che biển số lại…”

Hành vi che, dán biển số được cho là “khôn lỏi” nhưng thực chất là coi thường pháp luật và sẽ làm suy giảm hiệu quả quản lý, gây khó khăn trong truy tìm người điều khiển phương tiện khi xảy ra va chạm hoặc vi phạm giao thông.

Những lý do mà người vi phạm đưa ra như “dán cho đẹp”, “mượn xe của người khác nên không biết”, “trẻ con nghịch và dán vào”… nghe qua có thể hài hước, nhưng thực chất là biện minh cho hành vi nguy hiểm và thiếu trách nhiệm của mình.

Thiếu tá Đào Xuân Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) cho biết:

"Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã thường xuyên lập kế hoạch cũng như là giao cho các tổ tuần tra kiểm soát xử lý những vi phạm là như: điều khiển phương tiện ô tô mô tô/xe gắn máy vi phạm về hành vi xe lấp biển số, dán biển số và các cái hành vi vi phạm khác… nhằm che giấu camera giám sát nghiệp vụ của ngành khi các phương tiện này vi phạm giao thông ngoài đường".

Chỉ trong 2 giờ đồng hồ sáng 13/11, các tổ công tác của 14 đội CSGT đã phát hiện 137 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 7 trường hợp xe máy không gắn biển số; 18 trường hợp phương tiện bị che lấp biển số; 28 trường hợp gắn biển số bị bẻ cong, làm thay đổi chữ, số, màu sắc của biển số và 84 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) nhận định: “Hành vi vi phạm của họ với mục đích trốn tránh việc vi phạm luật giao thông, che lấp biển số, mờ biển số là nguy cơ tiềm ẩn và che giấu hành vi vi phạm pháp luật, liên quan đến các vụ việc như trộm cắp, cướp tài sản thậm chí gây rối trật tự công cộng”.

Các hành vi cố tình che biển số xe sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đang triển khai lắp đặt hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát trật tự an toàn giao thông, trong đó có việc ghi nhận và xử phạt vi phạm.

Tuy nhiên, một số người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe máy, đã tìm cách đối phó bằng việc che, dán hoặc “vô tình” để vật dụng che lấp biển số. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn gây khó khăn cho công tác giám sát, xử lý và điều tra tai nạn giao thông. Theo Nghị định 168/2024, hành vi này sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Những chiếc “khẩu trang xấu xí” trên biển số xe không chỉ là một trò “khôn lỏi” để né camera hay tránh phạt nguội. Đây là biểu hiện rõ ràng của thiếu văn minh trong giao thông, thiếu ý thức chấp hành pháp luật và thiếu trách nhiệm với chính hành vi của bản thân.

Một xã hội giao thông văn minh không chỉ dựa trên việc xử lý vi phạm mà còn trên ý thức tự giác của người dân: chấp hành luật, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với chính hành vi của mình.