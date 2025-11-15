Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ ở Huế

  • Thứ bảy, 15/11/2025 10:53 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trên hồ nước tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) trong tình trạng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm. Nguyên nhân tử vong hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sáng 15/11, thông tin từ UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, cơ quan chức năng vừa vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện nổi trên hồ nước trong tình trạng mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ tại thôn Thổ Sơn (xã Chân Mây - Lăng) nên trình báo cơ quan công an địa phương.

thi the nam gioi anh 1

Người đàn ông được phát hiện trong tình trạng tử vong trên hồ nước, trên mình còn mặc áo mưa đỏ sẫm, đầu đội mũ bảo hiểm. Ảnh CTV

Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Huế và Viện KSND khu vực 4 tổ chức khám nghiệm.

Nạn nhân được xác định là anh N.P.V. (40 tuổi, trú thôn Thủy Tụ, xã Chân Mây - Lăng Cô). Qua khám nghiệm ban đầu, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết thương tích và loại trừ khả năng tai nạn giao thông.

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân hiện được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-nam-gioi-noi-tren-mat-ho-o-hue-post1796384.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

thi thể nam giới Thừa Thiên Huế Chân Mây Lăng Cô điều tra nguyên nhân tử vong

