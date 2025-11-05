Tìm thấy thi thể nam sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H. trên sông Dinh, cách vị trí cầu Gãy khoảng 1,5 km – nơi em để lại xe mô tô, điện thoại di động và đôi dép.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em H. trôi trên sông Dinh.

Ngày 5/11, Công an xã Nam Trạch (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.Đ.H. (SN 2009, trú thôn Tây Thành, xã Nam Trạch) - nam sinh mất tích bí ẩn nhiều ngày qua.

Trước đó, chiều 1/11, em H. điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 73F1-253.65 rời nhà và mất liên lạc. Đến sáng 2/11, gia đình tìm kiếm thì phát hiện xe máy, điện thoại di động và đôi dép của em được để lại trên cầu Gãy cũ (thuộc thôn Đông Thành, nối thôn Sao Sa, xã Nam Trạch).

Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình, Công an xã Nam Trạch đã phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và người dân tổ chức tìm kiếm, rà soát dọc sông Dinh.

Đến khoảng 7h30 sáng 5/11, các lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể em H. trôi dọc sông Dinh, cách cầu Gãy khoảng 1,5 km. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.