Xác định danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ôtô

Cơ quan công an ban đầu xác định thi thể trong cốp ôtô đậu nhiều ngày ở xã Đông Thạnh là cô gái 27 tuổi, được gia đình báo mất liên lạc trước đó.

Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai chủ xe và những người liên quan để điều tra vụ phát hiện thi thể trong ôtô đậu bên đường Nguyễn Thị Đẹt.

Theo lời khai ban đầu, chủ xe cho biết ôtô được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10. Đến sáng 1/11, khi dọn dẹp gần đó, người này ngửi thấy mùi hôi thối và phát hiện kính xe bị bể.

Chiếc xe ôtô đậu nhiều ngày ở khu vực. Ảnh: HT

Mở cốp kiểm tra, chủ xe bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái bên trong. Người này khẳng định không biết nạn nhân là ai và không rõ vì sao thi thể lại nằm trong cốp.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đậu ở vị trí này từ tối 27/10, như lời khai của chủ xe. Trong quá trình xác minh danh tính, công an nắm được thông tin một gia đình ở địa phương báo mất liên lạc với con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: CA

Sau khi cho gia đình nhận dạng, người thân xác định thi thể chính là con gái họ đã mất liên lạc. Cảnh sát đã đưa thi thể về nhà xác để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.

Trước đó, người dân phát hiện chiếc ôtô đậu nhiều ngày ven đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh, bốc ra mùi hôi nồng nặc. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, phát hiện thi thể trong ôtô là một phụ nữ trẻ đang phân hủy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra.