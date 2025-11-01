Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác định danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ôtô

  • Thứ bảy, 1/11/2025 17:30 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Cơ quan công an ban đầu xác định thi thể trong cốp ôtô đậu nhiều ngày ở xã Đông Thạnh là cô gái 27 tuổi, được gia đình báo mất liên lạc trước đó.

Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai chủ xe và những người liên quan để điều tra vụ phát hiện thi thể trong ôtô đậu bên đường Nguyễn Thị Đẹt.

Theo lời khai ban đầu, chủ xe cho biết ôtô được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10. Đến sáng 1/11, khi dọn dẹp gần đó, người này ngửi thấy mùi hôi thối và phát hiện kính xe bị bể.

Thi the co gai anh 1

Chiếc xe ôtô đậu nhiều ngày ở khu vực. Ảnh: HT

Mở cốp kiểm tra, chủ xe bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái bên trong. Người này khẳng định không biết nạn nhân là ai và không rõ vì sao thi thể lại nằm trong cốp.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đậu ở vị trí này từ tối 27/10, như lời khai của chủ xe. Trong quá trình xác minh danh tính, công an nắm được thông tin một gia đình ở địa phương báo mất liên lạc với con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm.

Thi the co gai anh 2

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: CA

Sau khi cho gia đình nhận dạng, người thân xác định thi thể chính là con gái họ đã mất liên lạc. Cảnh sát đã đưa thi thể về nhà xác để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.

Trước đó, người dân phát hiện chiếc ôtô đậu nhiều ngày ven đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh, bốc ra mùi hôi nồng nặc. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, phát hiện thi thể trong ôtô là một phụ nữ trẻ đang phân hủy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ôtô đậu nhiều ngày ở TP.HCM

Sáng 1/11, người dân xã Đông Thạnh, TP.HCM bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái đang phân huỷ trong cốp một chiếc ôtô 4 chỗ đậu ven đường nhiều ngày.

3 giờ trước

Lũ rút, bàng hoàng phát hiện thi thể mắc trên cành cây

Khi lũ lớn tại vùng Hóa Châu (TP Huế) rút dần, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới trẻ tuổi mắc trên cành cây giữa đồng ruộng nên báo cho chính quyền địa phương.

25:1472 hôm qua

Tìm thấy thi thể hai cha con mất tích trong lũ tại Huế

Hai cha con mất tích tại vùng nước sâu, lũ chảy xiết thuộc phường Thuận An (TP Huế) vừa được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

32:1895 hôm qua

https://plo.vn/thong-tin-moi-ve-vu-thi-the-co-gai-trong-cop-o-to-o-xa-dong-thanh-post878910.html

Nguyễn Tân/Pháp Luật TP.HCM

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thi thể cô gái cốp ôtô danh tính nạn nhân

