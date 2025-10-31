Tìm thấy thi thể hai cha con mất tích trong lũ tại Huế

Hai cha con mất tích tại vùng nước sâu, lũ chảy xiết thuộc phường Thuận An (TP Huế) vừa được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Sáng 31/10, thông tin từ UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết sau nhiều giờ miệt mài nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng các đơn vị liên quan và người dân đã tìm thấy thi thể hai cha con bị lật ghe mất tích trong lũ tại khu vực nước sâu thuộc địa bàn phường.

Lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể hai cha con bị lũ cuốn mất tích tại Thuận An (Huế), sau đó đưa vào bờ (bằng ghe nhỏ bên cạnh) để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều tối 29/10, một nhóm 4 người gồm Nguyễn Cu B. (SN 1988), Nguyễn H.N. (SN 2018, con anh B.), Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1986) và Nguyễn Thị Mộng C. (SN 2001, cùng trú phường Thuận An) di chuyển bằng ghe qua khu vực gần cầu Diên Trường (tổ dân phố Diên Trường, phường Thuận An) thì bất ngờ gặp nước lũ chảy xiết khiến ghe bị lật.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Nguyễn Thị Thanh T. và Nguyễn Thị Mộng C. bám được vào gốc cây, người dân phát hiện kịp thời và tổ chức ứng cứu nên may mắn thoát chết. Còn lại anh B. và người con Nguyễn H.N. bị nước lớn cuốn đi mất tích.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 diễn ra trên địa bàn thành phố đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và một trường hợp bị thương. Đến nay, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.