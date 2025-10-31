Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy thi thể hai cha con mất tích trong lũ tại Huế

  • Thứ sáu, 31/10/2025 10:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai cha con mất tích tại vùng nước sâu, lũ chảy xiết thuộc phường Thuận An (TP Huế) vừa được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Sáng 31/10, thông tin từ UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết sau nhiều giờ miệt mài nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng các đơn vị liên quan và người dân đã tìm thấy thi thể hai cha con bị lật ghe mất tích trong lũ tại khu vực nước sâu thuộc địa bàn phường.

Thi the cha con Hue anh 1

Lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể hai cha con bị lũ cuốn mất tích tại Thuận An (Huế), sau đó đưa vào bờ (bằng ghe nhỏ bên cạnh) để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều tối 29/10, một nhóm 4 người gồm Nguyễn Cu B. (SN 1988), Nguyễn H.N. (SN 2018, con anh B.), Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1986) và Nguyễn Thị Mộng C. (SN 2001, cùng trú phường Thuận An) di chuyển bằng ghe qua khu vực gần cầu Diên Trường (tổ dân phố Diên Trường, phường Thuận An) thì bất ngờ gặp nước lũ chảy xiết khiến ghe bị lật.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Nguyễn Thị Thanh T. và Nguyễn Thị Mộng C. bám được vào gốc cây, người dân phát hiện kịp thời và tổ chức ứng cứu nên may mắn thoát chết. Còn lại anh B. và người con Nguyễn H.N. bị nước lớn cuốn đi mất tích.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 diễn ra trên địa bàn thành phố đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và một trường hợp bị thương. Đến nay, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu.

11:36 28/10/2025

Thi thể phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Thi thể người phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

14:37 27/10/2025

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi đi lặn biển đã được người dân phát hiện tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

19:49 25/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tim-thay-hai-cha-con-mat-tich-khi-di-ghe-trong-lu-tai-hue-post1792071.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thi thể cha con Huế Thi thể Thi thể trong lũ Thi thể cha con Thi thể Huế

    Đọc tiếp

    Va cham xe tai o TP.HCM, co gai tu vong tai cho hinh anh

    Va chạm xe tải ở TP.HCM, cô gái tử vong tại chỗ

    59 phút trước 10:16 31/10/2025

    0

    Cú tông cực mạnh khiến xe máy cùng đôi nam nữ văng xa hơn chục mét. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng nằm trên vỉa hè và được người dân đưa đi cấp cứu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý