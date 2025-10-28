Tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu.

Cơ quan chức năng xuyên đêm tìm kiếm nữ giáo viên bị lũ cuốn.

Sáng 28/10, lãnh đạo UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N.T.H.B.H (SN 1999, trú xã D’ran) bị lũ cuốn trôi chiều 27/10. Khu vực phát hiện thi thể cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 500 m.

Trước đó, trên địa bàn xã D’ran xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường và khu vực ven suối ngập sâu. Khoảng 17h30 ngày 27/10, người dân trình báo chị H. mất tích nghi bị nước lũ cuốn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động tìm kiếm suốt đêm và đến sáng nay thì tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, chị H. là giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2.