19 toa tàu chở đá giữ cầu Bạch Hổ giữa dòng lũ sông Hương

Mưa lũ dâng cao trên sông Hương đang uy hiếp cầu đường sắt Bạch Hổ ở TP. Huế, buộc ngành đường sắt phải huy động tàu chở đá gia cố công trình.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hương trên địa bàn TP. Huế liên tục dâng cao, đe dọa an toàn cầu đường sắt Bạch Hổ. Để bảo vệ công trình, ngành đường sắt đã khẩn trương điều động 19 toa xe chở đá án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, gia cố kết cấu, giúp cầu vững chắc hơn, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Mực nước sông Hương liên tục dâng cao, đe dọa an toàn cầu đường sắt Bạch Hổ. Ảnh: VNR.

Do ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung, tối 27/10, ngành đường sắt cũng buộc ngừng chạy đôi tàu SE1/2, SE3/4 xuất phát tại Hà Nội và Sài Gòn, SE19/20 xuất phát tại Hà Nội và Đà Nẵng. Bên cạnh đó, đôi tàu “Kết nối di sản miền Trung” HĐ1/2, HĐ3/4 xuất phát tại Huế và Đà Nẵng cũng tạm dừng chạy trong các ngày 28 và 29/10.

"Tổng cộng 2.700 hành khách bị ảnh hưởng. Hành khách có vé các chuyến tàu nêu trên được trả vé miễn phí tại nhà ga trong vòng 30 ngày", đại diện VNR cho biết.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại miền Trung, theo cập nhật của Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16h ngày 27/10, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vẫn đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, khiến lũ trên các sông dâng cao, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do ngập sâu và sạt lở đất.

Quốc lộ (QL) 1 qua TP. Huế hiện ngập sâu khoảng 50 cm tại Km808 - Km810, gây tắc đường. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa theo lộ trình Hầm Hải Vân - cao tốc Cam Lộ - La Sơn - QL1.

Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên ngập tại hai điểm (Km12+300 và Km14+00), đang rào chắn và phân luồng tạm thời. Đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) sạt lở taluy dương tại Km1407+800, dự kiến đến 23h cùng ngày sẽ thông xe tạm. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn mưa lớn, nguy cơ tái sạt lở còn cao.

Ách tắc giao thông tại Km1430+500 đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 26/10. Ảnh: Cục ĐBVN.

QL49B trên địa bàn TP. Huế có 7 điểm ngập nặng (Km5+050 đến Km43+300), phải rào chắn và điều tiết giao thông qua các tuyến địa phương.

Quốc lộ 24C qua TP. Đà Nẵng có khu vực mố cầu Ca Da bị xói lở tại Km85+095. Đến 15h chiều 27/10, đơn vị quản lý đã đắp sỏi suối để thông xe tạm cho xe máy và xe thô sơ. Các xe tải được phân luồng qua QL40B để kết nối với Tam Kỳ, Đà Nẵng hoặc Quảng Ngãi.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11) và áp lực nước lũ dâng cao trên sông Thương, ngành đường sắt đã triển khai biện pháp đặc biệt là điều tàu chở hàng trăm tấn xỉ quặng từ ga Cổ Loa về đỗ trên cầu Bắc Giang vào chiều 8/10 để gia tải, chống lại sức nước, bảo vệ công trình huyết mạch tuyến Hà Nội - Đồng Đăng.