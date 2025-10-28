Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghẹn lòng cảnh khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng

  • Thứ ba, 28/10/2025 05:40 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Clip ghi lại cảnh người dân mặc áo mưa, khiêng chiếc quan tài băng qua dòng nước suối chảy xiết giữa mưa lũ, khiến nhiều người không khỏi xót xa

Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết đăng tải trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, người chết là bà Đ., một người dân thôn 5, xã Trà Đốc mất cách đây 3 ngày. Theo phong tục tại đây, khi có người chết là đưa chôn liền. Tuy nhiên ở địa phương tình hình mưa lũ phức tạp, người nhà đã để quan tài ở nhà đến ngày thứ 3.

Quan tai vuot lu anh 1

Nghẹn ngào cảnh đội mưa khiêng quan tài vượt lũ đưa đi chôn cất. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 27/10, khi trời tạnh mưa, nước suối Nước Mãi đã rút xuống bớt, người dân khiêng quan tài qua bên kia bờ suối để đem vào rừng chôn cất - đây là nơi yên nghỉ của những người đã mất trong thông.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ clip người dân khiêng quan tài vượt dòng lũ chảy xiết để qua bờ bên kia đem vào rừng đi mai táng.

Đoàn người mặc áo mưa, chung tay khiêng chiếc quan tài, dò dẫm từng bước để băng qua dòng nước suối chảy xiết, cố gắng giữ thăng bằng để quan tài không bị nghiêng

Clip thu hút rất đông người xem, ai cũng không khỏi xót xa, chia sẻ với sự khổ cực của người dân miền núi khi thiên tai mưa lũ ập đến, và chia buồn cùng gia đình người đã mất.

Bạch Mã mưa trên 1.600 mm một ngày, phá vỡ mọi kỷ lục

Chỉ trong vòng 24 giờ, đỉnh Bạch Mã của Huế hứng chịu một lượng mưa trên 1.600 mm, trở thành nơi có lượng mưa ngày lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

16 giờ trước

Phố cổ Hội An ngập trong biển nước

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.

17 giờ trước

Hàng trăm ôtô ở Đà Nẵng xếp hàng dài 'chạy' lụt

"Chỗ tôi ở nước đã mấp mé từ sáng nên phải đưa xe lên tuyến đường dẫn cầu tránh ngập. Tôi phải 'xí phần' chỗ này mới còn chỗ chứ bà con đưa xe lên đông quá", ông Nguyễn Thông nói.

19 giờ trước

Hoài Văn/Tiền Phong

