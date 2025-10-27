Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng trăm ôtô ở Đà Nẵng xếp hàng dài 'chạy' lụt

  • Thứ hai, 27/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

"Chỗ tôi ở nước đã mấp mé từ sáng nên phải đưa xe lên tuyến đường dẫn cầu tránh ngập. Tôi phải 'xí phần' chỗ này mới còn chỗ chứ bà con đưa xe lên đông quá", ông Nguyễn Thông nói.

Lu lut Da Nang anh 1

Hàng loạt xe ôtô được đưa lên khu vực hai đầu cầu Vĩnh Điện. Theo người dân ở đây, từ sáng sớm nay nước lên cao, tấn công vào các khu dân cư gần đó, bà con bắt đầu đưa xe ôtô đến đậu đỗ để tránh ngập. Ảnh: Thanh Hiền.
Lu lut Da Nang anh 2Lu lut Da Nang anh 3

Các tuyến đường quanh cầu liên tiếp những hàng xe nối nhau. Theo ghi nhận, đến chiều 27/10, Đà Nẵng vẫn mưa lớn, hàng loạt khu vực ở Quảng Nam cũ bị nước bủa vây.
Lu lut Da Nang anh 4

"Chỗ tôi ở nước đã mấp mé từ sáng nên phải đưa xe lên gần cầu cho cao, mưa ròng rã thế này thì sớm muộn gì cũng ngập. Tôi phải "xí phần" chỗ này mới còn chỗ đỗ chứ bà con đưa xe lên đông quá", ông Nguyễn Thông (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) nói.
Lu lut Da Nang anh 5

Xe ôtô đậu trên vỉa hè, dưới lòng đường san sát nhau. Mưa quá lớn khiến người dân lo sợ nước sẽ bò lên gần mặt đường dẫn cầu Vĩnh Điện.
Lu lut Da Nang anh 6Lu lut Da Nang anh 7

Đoạn đường ven sông Vĩnh Điện là nơi cao ráo đang kín mít ôtô. "Chắt chiu gần cả đời mới mua được chiếc xe gần 1 tỷ nên nghe dự báo lũ là tôi đưa ra đây ngay, không chần chừ gì cả. Mình phải chủ động sớm chứ nước dâng bất ngờ là không thể nào trở tay kịp", anh Văn Hoàng (phường Điện Bàn) chia sẻ.
Lu lut Da Nang anh 8

Nhiều tuyến đường ở phường Điện Bàn hóa thành sông, lực lượng chức năng đã giăng dây ngăn người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Lu lut Da Nang anh 9Lu lut Da Nang anh 10Lu lut Da Nang anh 11Lu lut Da Nang anh 12

Đoạn vỉa hè trước nhà dân gần cầu Vĩnh Điện không còn chỗ trống. Các xe chen chúc nhau tới đậu tránh ngập.
Lu lut Da Nang anh 13

Đoạn đường dẫn lên cầu Câu Lâu cũng kín xe ôtô đỗ hai bên. Theo ghi nhận, nhiều thôn xóm quanh khu vực này đã ngập nặng, từ trưa đến chiều nước vẫn tiếp tục lên cao.
Lu lut Da Nang anh 14

Những đoạn đường cao ráo gần cầu Câu Lâu cũ, Câu Lâu mới nườm nượp xe tới đỗ. "Chắc chắn nước còn dâng cao vì dự báo mưa lớn tiếp tục trong hai, ba hôm nữa. Quanh khu này chỉ có mấy đoạn đường gần cầu là cao ráo, an toàn nhất nên gửi xe ở đây đến khi nào nước rút thì đưa về", một người dân cho hay.
Lu lut Da Nang anh 15

Các cây xăng cũng được xe ôtô nương nhờ trú tránh.
Lu lut Da Nang anh 16Lu lut Da Nang anh 17Lu lut Da Nang anh 18Lu lut Da Nang anh 19

Nước bủa vây khắp nơi. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ nay đến ngày 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa ở các vùng đồng bằng từ 200 tới 350 mm, có nơi trên 450 mm; vùng núi từ 200 tới 500 mm, có nơi trên 750 mm.
Lu lut Da Nang anh 20

Người dân lo tài sản tích cóp cả đời bị nước nhấn chìm nếu không di chuyển sớm.
Lu lut Da Nang anh 21Lu lut Da Nang anh 22

Anh Phạm Ngọc Sơn (phường Điện Bàn) đến một nhà dân gần cầu Vĩnh Điện xin gửi nhờ xe máy. Anh cho hay từ sáng 27/10, nhà anh đã bị ngập. Sau khi được chủ nhà đồng ý, anh gửi xe máy lại đây rồi quay về nhà chống lũ.
Lu lut Da Nang anh 23

Với lượng mưa lớn và kéo dài như dự báo, người dân Đà Nẵng lo sẽ đối mặt với trận ngập nặng, dài ngày.

Mưa chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020

Chỉ hơn nửa ngày, đỉnh Bạch Mã của Huế đã hứng chịu lượng mưa gần 1000mm. Các khu vực khác của Huế cũng mưa rất lớn. Lũ trên sông Bồ, sông Hương đã vượt báo động 3.

15 giờ trước

Nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây'

Mưa đặc biệt lớn, kéo dài nhất là khu vực thượng nguồn, các thuỷ điện lớn đồng loạt xả nước, nước sông lên gần báo động 3, nhiều nơi ở TP Huế ngập sâu.

18 giờ trước

Lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Sáng nay, một đợt lũ kinh hoàng tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận Huế. Trong lúc đó tại địa phận Đà Nẵng, mặt đường cao tốc xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét.

15 giờ trước

https://tienphong.vn/hang-tram-o-to-o-da-nang-xep-hang-dai-len-tuyen-duong-dan-cua-cau-de-chay-lut-post1790831.tpo

Thanh Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lũ lụt Đà Nẵng Lũ Đà Nẵng Lụt Đà Nẵng

