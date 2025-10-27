Hàng trăm ôtô ở Đà Nẵng xếp hàng dài 'chạy' lụt

Hàng loạt xe ôtô được đưa lên khu vực hai đầu cầu Vĩnh Điện. Theo người dân ở đây, từ sáng sớm nay nước lên cao, tấn công vào các khu dân cư gần đó, bà con bắt đầu đưa xe ôtô đến đậu đỗ để tránh ngập. Ảnh: Thanh Hiền.

Các tuyến đường quanh cầu liên tiếp những hàng xe nối nhau. Theo ghi nhận, đến chiều 27/10, Đà Nẵng vẫn mưa lớn, hàng loạt khu vực ở Quảng Nam cũ bị nước bủa vây.

"Chỗ tôi ở nước đã mấp mé từ sáng nên phải đưa xe lên gần cầu cho cao, mưa ròng rã thế này thì sớm muộn gì cũng ngập. Tôi phải "xí phần" chỗ này mới còn chỗ đỗ chứ bà con đưa xe lên đông quá", ông Nguyễn Thông (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) nói.

Xe ôtô đậu trên vỉa hè, dưới lòng đường san sát nhau. Mưa quá lớn khiến người dân lo sợ nước sẽ bò lên gần mặt đường dẫn cầu Vĩnh Điện.

Đoạn đường ven sông Vĩnh Điện là nơi cao ráo đang kín mít ôtô. "Chắt chiu gần cả đời mới mua được chiếc xe gần 1 tỷ nên nghe dự báo lũ là tôi đưa ra đây ngay, không chần chừ gì cả. Mình phải chủ động sớm chứ nước dâng bất ngờ là không thể nào trở tay kịp", anh Văn Hoàng (phường Điện Bàn) chia sẻ.

Nhiều tuyến đường ở phường Điện Bàn hóa thành sông, lực lượng chức năng đã giăng dây ngăn người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Đoạn vỉa hè trước nhà dân gần cầu Vĩnh Điện không còn chỗ trống. Các xe chen chúc nhau tới đậu tránh ngập.

Đoạn đường dẫn lên cầu Câu Lâu cũng kín xe ôtô đỗ hai bên. Theo ghi nhận, nhiều thôn xóm quanh khu vực này đã ngập nặng, từ trưa đến chiều nước vẫn tiếp tục lên cao.

Những đoạn đường cao ráo gần cầu Câu Lâu cũ, Câu Lâu mới nườm nượp xe tới đỗ. "Chắc chắn nước còn dâng cao vì dự báo mưa lớn tiếp tục trong hai, ba hôm nữa. Quanh khu này chỉ có mấy đoạn đường gần cầu là cao ráo, an toàn nhất nên gửi xe ở đây đến khi nào nước rút thì đưa về", một người dân cho hay.

Các cây xăng cũng được xe ôtô nương nhờ trú tránh.

Nước bủa vây khắp nơi. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ nay đến ngày 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa ở các vùng đồng bằng từ 200 tới 350 mm, có nơi trên 450 mm; vùng núi từ 200 tới 500 mm, có nơi trên 750 mm.

Người dân lo tài sản tích cóp cả đời bị nước nhấn chìm nếu không di chuyển sớm.

Anh Phạm Ngọc Sơn (phường Điện Bàn) đến một nhà dân gần cầu Vĩnh Điện xin gửi nhờ xe máy. Anh cho hay từ sáng 27/10, nhà anh đã bị ngập. Sau khi được chủ nhà đồng ý, anh gửi xe máy lại đây rồi quay về nhà chống lũ.

Với lượng mưa lớn và kéo dài như dự báo, người dân Đà Nẵng lo sẽ đối mặt với trận ngập nặng, dài ngày.

Chỉ hơn nửa ngày, đỉnh Bạch Mã của Huế đã hứng chịu lượng mưa gần 1000mm. Các khu vực khác của Huế cũng mưa rất lớn. Lũ trên sông Bồ, sông Hương đã vượt báo động 3.

Mưa đặc biệt lớn, kéo dài nhất là khu vực thượng nguồn, các thuỷ điện lớn đồng loạt xả nước, nước sông lên gần báo động 3, nhiều nơi ở TP Huế ngập sâu.

Sáng nay, một đợt lũ kinh hoàng tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận Huế. Trong lúc đó tại địa phận Đà Nẵng, mặt đường cao tốc xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.