Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

  • Thứ hai, 27/10/2025 13:38 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sáng nay, một đợt lũ kinh hoàng tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận Huế. Trong lúc đó tại địa phận Đà Nẵng, mặt đường cao tốc xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét.

Sáng 27/10, cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận Huế lũ tràn về ào ạt. Theo đó, tại Km12, thác nước ào ạt chảy xuống từ taluy dương tống bay mọi thứ. Tại Km14, dòng nước lũ ào ạt tràn qua làm giao thông tê liệt hoàn toàn. Cơ quan chức năng thông báo dừng lưu thông qua tuyến cao tốc này.

Trong khi đó, tại địa phận Đà Nẵng, đoạn Km50 xảy ra sự cố nứt mặt đường, vệt nứt rộng khoảng 2 cm, kéo dài hàng chục mét dọc theo mặt đường nhựa.

Lu La Son Tuy Loan anh 1

Đoạn km50 xảy ra sự cố nứt mặt đường.

Theo ghi nhận, phía taluy âm của cao tốc La Sơn - Túy Loan là đường ĐT601. Còn taluy âm của đường ĐT601 nằm sát bờ sông. Do nước sông dâng cao, chảy xiết khiến taluy âm tuyến ĐT601 sạt lở, mặt đường nghiêng hẳn về phía lòng sông, uy hiếp an toàn công trình cao tốc.

Theo Ban điều hành dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đơn vị đang theo dõi sát tình trạng sạt lở này để có phương án xử lý. Đồng thời, phối hợp với CSGT tổ chức phân luồng, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cao tốc để đảm bảo an toàn.

Nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây'

Mưa đặc biệt lớn, kéo dài nhất là khu vực thượng nguồn, các thuỷ điện lớn đồng loạt xả nước, nước sông lên gần báo động 3, nhiều nơi ở TP Huế ngập sâu.

7 giờ trước

Thời tiết 27/10: Miền Trung mưa xối xả, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở

Dự báo thời tiết ngày 27/10, miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn, cảnh báo xảy ra đợt lũ, nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở tại các tỉnh từ TP Huế đến Quảng Ngãi.

12 giờ trước

Mưa xối xả, nước sông lên nhanh, người dân TP Huế chạy lũ trong đêm

Mưa to, thủy điện xả điều tiết, nước sông dâng cao khiến khu dân cư ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ngập sâu, chỉ trong 3 ngày người dân 2 lần chạy lũ trong đêm.

20 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/lu-kinh-hoang-tren-cao-toc-la-son-tuy-loan-post1790732.tpo

Nguyễn Thành - Ngọc Văn/Tiền Phong

Lũ La Sơn Túy Loan Lụt Lũ lịch sử La Sơn Túy Loan

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý