Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mưa xối xả, nước sông lên nhanh, người dân TP Huế chạy lũ trong đêm

  • Chủ nhật, 26/10/2025 21:50 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Mưa to, thủy điện xả điều tiết, nước sông dâng cao khiến khu dân cư ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ngập sâu, chỉ trong 3 ngày người dân 2 lần chạy lũ trong đêm.

Mua lon o Hue anh 1

Mưa trắng trời, 2 thuỷ điện lớn là Hương Điền và Bình Điền tăng cường xả nước về hạ du khiến mực nước sông Bồ và sông Hương lên cao. Chiều 26/10, nước sông Hương bắt đầu tràn lên đập đá, lực lượng chức năng phải dựng rào, cắm biển cấm các loại phương tiện đi hướng đường Nguyễn Sinh Cung - Lê Lợi (TP Huế).
Mua lon o Hue anh 2

Đến tối 26/10, khu vực Đập Đá ngập sâu hơn 1 mét, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết.
Mua lon o Hue anh 3

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường đô thị, khu dân cư vùng thấp trũng ngập sâu và hiện nước vẫn đang tiếp tục lên.
Mua lon o Hue anh 4

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (rốn lũ ở vùng trung tâm TP Huế) từ chiều 26/10, nước dâng trung bình gần 1 mét.
Mua lon o Hue anh 5

Đường ngập sâu, người dân phải vịn tay vào dây thừng, lội bì bõm qua đoạn nước chảy xiết để ra ngoài mua lương thực, thực phẩm tích trữ.
Mua lon o Hue anh 6

Đến tối 26/10, nước bắt đầu tràn vào nhiều nhà dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế), người dân lại cấp tập kê cao tài sản "chạy lũ". Một số nhà ở vị trí nguy hiểm phải di tản tới nơi an toàn.
Mua lon o Hue anh 7

Anh Nguyễn Văn Duy (37 tuổi, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết: "Mưa to từ trưa đến khoảng 16h nước bắt đầu lên rất nhanh, đến chiều tối thì bắt đầu tràn vào nhà. Thấy nước lên nhanh, cả nhà tức tốc kê đồ lên cao tránh bị hư hỏng. Tình hình này mưa còn lớn nữa, nếu nước tiếp tục dâng thì chắc tôi cùng người thân phải tìm nơi cao hơn để tránh ngập".
Mua lon o Hue anh 8

Tại các khu nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh sinh viên hối hả kê giường, bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng điện tử lên cao. Đáng chú ý đây là lần chạy lụt thứ 2 trong chưa đầy 3 ngày của nhiều hộ dân, sinh viên đang sống ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế).
Mua lon o Hue anh 9

Trước đó, đêm 23/10, nhiều khu vực ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) cũng bị ngập sâu sau đợt mưa lớn. Nhiều hộ ở khu vực nguy hiểm đã phải di tản đến nơi an toàn. Đến sáng 24/10 nước rút và đến chiều tối 26/10 nước lại lên trở lại.
Mua lon o Hue anh 10

Nhiều tuyến đường khác ở các phường trung tâm TP Huế cũng bị ngập cục bộ, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trong hình là người dân đi xe máy vất vả lưu thông trên đoạn bị ngập trên đường Dương Văn An (TP Huế).
Mua lon o Hue anh 11

Con đường ven sông Hương ở phố cổ Bao Vinh cũng bắt đầu ngập từ chiều 26/10 và nước vẫn tiếp tục dâng.
Mua lon o Hue anh 12

Nhiều đoạn ở đường Hải Triều, Trần Thanh Mại, Tố Hữu... nước ngập sâu, một số đoạn các phương tiện không thể lưu thông, lực lượng chức năng phải chăng dây cảnh báo.
Mua lon o Hue anh 13

Đoạn đường gần Trung tâm Thương mại AEON MALL Huế nước ngập khá sâu khiến một vài ôtô chạy qua bị chết máy, phải gọi xe cứu hộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong 24 giờ qua, khu vực thành phố có mưa rất to, tổng lượng mưa từ 15h ngày 25/10 đến 15h ngày 26/10 phổ biến 100 - 200mm. Mưa lớn khiến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền với lưu lượng nước qua tràn và tuabin có thể lên tới 1.800m3/s.Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế thông báo cho học sinh trên toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10 để đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lớn, nước sông dâng cao.

Dự báo 24 - 48 giờ tới (từ 16h00 chiều 26/10 đến 16h00 chiều 28/10) TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Cảnh báo từ trưa 28-29/10, TP Huế tiếp tục mưa to, mưa rất to. Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mưa lớn tại TP Huế còn diễn biến rất phức tạp.

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, gần 3.000 người sơ tán khẩn

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, gần 3.000 người ở các xã miền núi Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp nhiều tuyến đường bị chia cắt và đã một học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước.

7 giờ trước

Trôi vào cống nước, học sinh lớp 3 tử vong thương tâm

Mưa lớn, một học sinh lớp 3 ra trước nhà nghịch nước và không may trôi tuột vào cống, dẫn tới ngạt nước.

9 giờ trước

Xe máy lao thẳng xuống 'hố tử thần' xuất hiện sau mưa lớn ở Đà Nẵng

“Hố tử thần” sâu khoảng 3 m, rộng hơn 2 m bất ngờ xuất hiện trên mặt cầu Ca Da (xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng), quốc lộ 24C khiến một người đi xe máy rơi xuống hố.

10 giờ trước

https://vtcnews.vn/mua-xoi-xa-nuoc-song-len-nhanh-nguoi-dan-tp-hue-chay-lu-trong-dem-ar983356.html

Nguyễn Vương/VTC New

Mưa lớn ở Huế Xả lũ Chạy lũ mưa to Ngập

    Đọc tiếp

    Sat lo tren duong Ho Chi Minh hinh anh

    Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

    5 giờ trước 23:42 26/10/2025

    0

    Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

    Hai Phong co them 2 Pho chu tich UBND thanh pho hinh anh

    Hải Phòng có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

    7 giờ trước 22:04 26/10/2025

    0

    Các đại biểu HĐND TP Hải Phòng vừa biểu quyết bầu ông Lê Trung Kiên - Trưởng BQL Khu kinh tế và ông Vũ Tiến Phụng - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý