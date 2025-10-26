Mưa xối xả, nước sông lên nhanh, người dân TP Huế chạy lũ trong đêm

Mưa trắng trời, 2 thuỷ điện lớn là Hương Điền và Bình Điền tăng cường xả nước về hạ du khiến mực nước sông Bồ và sông Hương lên cao. Chiều 26/10, nước sông Hương bắt đầu tràn lên đập đá, lực lượng chức năng phải dựng rào, cắm biển cấm các loại phương tiện đi hướng đường Nguyễn Sinh Cung - Lê Lợi (TP Huế).

Đến tối 26/10, khu vực Đập Đá ngập sâu hơn 1 mét, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường đô thị, khu dân cư vùng thấp trũng ngập sâu và hiện nước vẫn đang tiếp tục lên.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (rốn lũ ở vùng trung tâm TP Huế) từ chiều 26/10, nước dâng trung bình gần 1 mét.

Đường ngập sâu, người dân phải vịn tay vào dây thừng, lội bì bõm qua đoạn nước chảy xiết để ra ngoài mua lương thực, thực phẩm tích trữ.

Đến tối 26/10, nước bắt đầu tràn vào nhiều nhà dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế), người dân lại cấp tập kê cao tài sản "chạy lũ". Một số nhà ở vị trí nguy hiểm phải di tản tới nơi an toàn.

Anh Nguyễn Văn Duy (37 tuổi, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết: "Mưa to từ trưa đến khoảng 16h nước bắt đầu lên rất nhanh, đến chiều tối thì bắt đầu tràn vào nhà. Thấy nước lên nhanh, cả nhà tức tốc kê đồ lên cao tránh bị hư hỏng. Tình hình này mưa còn lớn nữa, nếu nước tiếp tục dâng thì chắc tôi cùng người thân phải tìm nơi cao hơn để tránh ngập".

Tại các khu nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh sinh viên hối hả kê giường, bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng điện tử lên cao. Đáng chú ý đây là lần chạy lụt thứ 2 trong chưa đầy 3 ngày của nhiều hộ dân, sinh viên đang sống ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế).

Trước đó, đêm 23/10, nhiều khu vực ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) cũng bị ngập sâu sau đợt mưa lớn. Nhiều hộ ở khu vực nguy hiểm đã phải di tản đến nơi an toàn. Đến sáng 24/10 nước rút và đến chiều tối 26/10 nước lại lên trở lại.

Nhiều tuyến đường khác ở các phường trung tâm TP Huế cũng bị ngập cục bộ, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trong hình là người dân đi xe máy vất vả lưu thông trên đoạn bị ngập trên đường Dương Văn An (TP Huế).

Con đường ven sông Hương ở phố cổ Bao Vinh cũng bắt đầu ngập từ chiều 26/10 và nước vẫn tiếp tục dâng.

Nhiều đoạn ở đường Hải Triều, Trần Thanh Mại, Tố Hữu... nước ngập sâu, một số đoạn các phương tiện không thể lưu thông, lực lượng chức năng phải chăng dây cảnh báo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong 24 giờ qua, khu vực thành phố có mưa rất to, tổng lượng mưa từ 15h ngày 25/10 đến 15h ngày 26/10 phổ biến 100 - 200mm. Mưa lớn khiến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền với lưu lượng nước qua tràn và tuabin có thể lên tới 1.800m3/s.Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế thông báo cho học sinh trên toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10 để đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lớn, nước sông dâng cao.

Dự báo 24 - 48 giờ tới (từ 16h00 chiều 26/10 đến 16h00 chiều 28/10) TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Cảnh báo từ trưa 28-29/10, TP Huế tiếp tục mưa to, mưa rất to. Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mưa lớn tại TP Huế còn diễn biến rất phức tạp.