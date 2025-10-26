Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Trôi vào cống nước, học sinh lớp 3 tử vong thương tâm

  • Chủ nhật, 26/10/2025 19:46 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Mưa lớn, một học sinh lớp 3 ra trước nhà nghịch nước và không may trôi tuột vào cống, dẫn tới ngạt nước.

Tối 26/10, ông Ngô Tấn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng - xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nam sinh tử vong do trôi vào cống nước.

Theo ông Lạc, khoảng 15h cùng ngày, H.M.Đ. (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Chu Văn An; trú thôn Tu Gia 2) ra nghịch nước ở mương thoát nước trước nhà.

Khi đang nghịch nước giữa lúc trời mưa to, cháu Đ. không may bị cuốn tuột vào đường cống, dẫn tới ngạt nước và không qua khỏi.

Troi vao cong nuoc anh 1

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Trà Tập sạt lở.

Ngay khi nắm thông tin, UBND xã, đại diện Trường Tiểu học Chu Văn An đến động viên, chia buồn với gia đình.

Liên quan đến tình hình mưa lớn, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập thông tin thêm, trong ngày 26/10, mưa lớn khiến lượng lớn đất, cát và nước từ trên đoạn đường ATK đang thi công chảy về khu dân cư Cheng Tong, làng Ngok Nâm, nguy cơ ngập trong các tuyến đường nội bộ, tràn vào nhà dân. Tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã dẫn vào các thôn 1, 2, 3, 4 bị sạt lở nhiều điểm.

Tại thôn 1, có 15 hộ bị sạt mái taluy hiên, nguy cơ hư hỏng nhà đang thực hiện sắp xếp dân cư. Chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời các hộ có người ở đến nơi an toàn.

Tại thôn 1, có 15 hộ bị sạt mái taluy hiên, nguy cơ hư hỏng nhà đang thực hiện sắp xếp dân cư. Chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời các hộ có người ở đến nơi an toàn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Xe máy lao thẳng xuống 'hố tử thần' xuất hiện sau mưa lớn ở Đà Nẵng

“Hố tử thần” sâu khoảng 3 m, rộng hơn 2 m bất ngờ xuất hiện trên mặt cầu Ca Da (xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng), quốc lộ 24C khiến một người đi xe máy rơi xuống hố.

10 giờ trước

Ba tỉnh miền Trung hứng mưa trên 400 mm chỉ trong 20 giờ đồng hồ

Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang hứng chịu một đợt mưa dữ dội khi lượng mưa trong vòng chưa đến một ngày lên hơn 400 mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong hai ngày tới với lượng mưa từ 250-450 mm, có nơi trên 600mm. Lũ nhiều sông dự báo vượt báo động 3.

12 giờ trước

Mưa trên 550 mm, hồ chứa tại Huế tăng lưu lượng điều tiết nước

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến từ 170 - 370 mm, có nơi vượt 550 mm, các hồ chứa lớn tại TP. Huế nhận lệnh đồng loạt tăng lưu lượng điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, với mức tối đa xả qua tràn lên đến 1.800m3/s. Đây là lưu lượng xả cao nhất kể từ đầu mùa mưa bão.

12 giờ trước

https://vtcnews.vn/troi-vao-cong-nuoc-hoc-sinh-lop-3-tu-vong-thuong-tam-ar983349.html

Thống Nhất/VTC News

Trôi vào cống nước Học sinh lớp 3 tử vong thương tâm mưa lớn Đà Nẵng

    Đọc tiếp

    Sat lo tren duong Ho Chi Minh hinh anh

    Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

    5 giờ trước 23:42 26/10/2025

    0

    Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

    Hai Phong co them 2 Pho chu tich UBND thanh pho hinh anh

    Hải Phòng có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

    7 giờ trước 22:04 26/10/2025

    0

    Các đại biểu HĐND TP Hải Phòng vừa biểu quyết bầu ông Lê Trung Kiên - Trưởng BQL Khu kinh tế và ông Vũ Tiến Phụng - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý