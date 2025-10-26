Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ba tỉnh miền Trung hứng mưa trên 400 mm chỉ trong 20 giờ đồng hồ

  • Chủ nhật, 26/10/2025 17:02 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang hứng chịu một đợt mưa dữ dội khi lượng mưa trong vòng chưa đến một ngày lên hơn 400 mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong hai ngày tới với lượng mưa từ 250-450 mm, có nơi trên 600mm. Lũ nhiều sông dự báo vượt báo động 3.

Số liệu quan trắc của Hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain ghi nhận, nơi hứng chịu mưa lớn nhất là xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa lên tới 497mm trong vòng 20 giờ đồng hồ (tính từ 19h tối 25/10 đến 15h chiều 26/10).

Hầu hết các khu vực khác ở Quảng Ngãi thời gian này cũng hứng chịu lượng mưa rất lớn, đặc biệt là phía đông tỉnh với lượng mưa phổ biến từ 250 mm-400 mm.

Huế tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này ở miền Trung, đỉnh Bạch Mã trong 20h qua (tính từ 19h tối 25/10 đến 15h chiều 26/10) mưa tới 496 mm. Mưa lớn diện rộng bao trùm gần như toàn bộ thành phố này, trong đó hơn một nửa điểm đo trên hệ thống Vrain ghi nhận lượng mưa trên 150 mm.

Đà Nẵng hôm nay tiếp tục có một ngày thời tiết rất xấu với mưa dông diện rộng. Trong đó có tới 4 điểm đo ghi nhận lượng mưa trên 400mm. Các xã ven biển là nơi mưa lớn nhất với lượng mưa trong 20h giờ qua phổ biến từ 150-300 mm.

Mua to anh 1

Thành phố Đà Nẵng đang hứng chịu nhiều ngày mưa rất lớn. Ảnh: Nguyễn Thành.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ tiếp tục gây mưa cho miền Trung.

Dự báo từ chiều tối 26/10 đến ngày 28/10, khu vực Huế đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450 mm, có nơi trên 600 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, đêm 28/10 và ngày 29/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10 ở miền Trung.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lúc 13h chiều nay, lũ trên sông Bồ tại Huế đã lên trên báo động (BĐ) 2, lũ trên sông Kim Long tại Huế xấp xỉ BĐ2.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên và dao động ở mức BĐ2 - BĐ3.

Ngoài ra, từ đêm nay đến 29/10, trên các sông ở Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2, sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Mưa trên 550 mm, hồ chứa tại Huế tăng lưu lượng điều tiết nước

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến từ 170 - 370 mm, có nơi vượt 550 mm, các hồ chứa lớn tại TP. Huế nhận lệnh đồng loạt tăng lưu lượng điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, với mức tối đa xả qua tràn lên đến 1.800m3/s. Đây là lưu lượng xả cao nhất kể từ đầu mùa mưa bão.

12 giờ trước

Mưa lớn, miền núi Đà Nẵng xuất hiện sạt lở

Một số điểm sạt lở nguy hiểm xuất hiện tại các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng gây cản trở giao thông.

17 giờ trước

Miền Bắc sắp hửng nắng, miền Trung mưa dữ dội

Từ ngày 26/10, miền Bắc sẽ se lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ 25-27 độ. Khu vực Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi hôm nay và ngày mai tiếp tục mưa rất lớn, có nơi trên 500 mm.

22 giờ trước

https://tienphong.vn/ba-tinh-mien-trung-hung-mua-tren-400mm-chi-trong-20-gio-dong-ho-post1790596.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Mưa to Thời tiết Miền Trung Đà Nẵng

    Đọc tiếp

    Sat lo tren duong Ho Chi Minh hinh anh

    Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

    5 giờ trước 23:42 26/10/2025

    0

    Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

    Hai Phong co them 2 Pho chu tich UBND thanh pho hinh anh

    Hải Phòng có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

    7 giờ trước 22:04 26/10/2025

    0

    Các đại biểu HĐND TP Hải Phòng vừa biểu quyết bầu ông Lê Trung Kiên - Trưởng BQL Khu kinh tế và ông Vũ Tiến Phụng - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý